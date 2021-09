Mimmo Lucano condannato a 13 anni e due mesi

Mimmo Lucano condannato. Questa la notizia riportata questa mattina dai principali quotidiani nazionali. L’ex sindaco di Riace è stato condannato dal tribunale di Locri per “associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, truffa, peculato e abuso d’ufficio”, scrive Il Post.

Come riportano i quotidiani nazionali, Mimmo Lucano è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi, “quasi il doppio della pena richiesta dall’accusa”. Questo il commento a caldo dell’ex sindaco di Riace:

Sono amareggiato. Non me l’aspettavo. Non ho proprietà e non ho nulla. Non capisco questa cosa. Ho speso la mia vita per rincorrere i miei ideali, contro le mafie. Mi sono immaginato di contribuire al riscatto della mia terra. Oggi finisce tutto. È una cosa pesantissima. Non so se per i delitti di mafia ci sono sentenze così. Io mi aspettavo una formula ampia di assoluzione. Voglio ringraziare l’avvocato Mazzone che non c’è più e gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Pisapia che mi hanno difeso gratis. Io non avevo i soldi per pagare gli avvocati. A me mancano i soldi per vivere, come farò a estinguere questa condanna?