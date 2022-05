Milano, video porno sull’insegna della farmacia

Video porno sull’insegna della farmacia: ed è tutto quello che sappiamo.

La segnalazione arriva dalla pagina “Tranvieri di Milano”, con un video che vi risparmiamo per le immagini forti. Sul semplice, e invero sgranato, monitor promozionale a ridosso di una farmacia, come tanti ce ne sono in città, compaiono immagini osè.

C’è chi suppone un attacco hacker, ma possiamo escludere un piano di Killnet per vendicarsi della sconfitta da parte del CSIRT mediante regalie erotiche.

Ciò che è possibile supporre è che dove c’è un computer, c’è la possibilità di errore o malizia. Un burlone agganciato al sistema di controllo del monitor? Un errore umano? Una segnalazione artefatta?

Ogni ipotesi è possibile le cause del disguido sono ad oggi poco chiare.

L’ilarità del video porno sull’insegna della farmacia è invece chiara, e nel suo guaio genuinamente informatico esorcizza i timori hacker.

