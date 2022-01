Ci segnalano i nostri contatti un messaggino chiamato “Mi sembra di vederti in questo video”, invece è Phishing. Phishing potenzialmente controllato da un Worm.

Mi sembra di vederti in questo video? ???? https://6sr.us/YKM2xuR

Se vi sembrano termini troppo tecnici, partiamo da una spiegazione semplice. Finché non la leggete non cliccate su quel link. Non avrete voglia di farlo neppure dopo.

“Mi sembra di vederti in questo video”, invece è Phishing

Cosa sia il Phishing lo conoscete: vi rimandiamo al nostro precedente articolo per non tediarvi. Vi ricorderemo solo che è una tecnica di ingegneria sociale antica come le truffe per cui un soggetto si finge una persona di fiducia per carpire soldi o informazioni agli altri.

Cinematograficamente, parliamo di Totò che si finge l’Ingegner Trevi per vendere all’oriundo Decio Cavallo la Fontana di Trevi in Roma. Nella cronaca, parliamo del truffatore che bussa a casa di una anziana fingendosi un carabiniere o un incaricato dell’Enel per chiedere soldi o accesso all’abitazione per i suoi furti.

In questo caso, una finta pagina di accesso a Facebook, assai convincente

Che però invia i vostri dati ad uno sconosciuto che li userà per impossessarsi del vostro account.

Scatta poi il worm: un programma che, banalmente usa il vostro Messenger per inviare copie del messaggio, rendendolo virale e cercando nuove vittime.

Cosa posso fare?

Innanzitutto, non cliccare sul messaggio. Se l’avete fatto, provvedere immediatamente a cambiare password del vostro account prima che lo faccia il soggetto che ha ottenuto i vostri dati, valutando l’opportunità di una denuncia alla Polizia Postale per i dati sensibili a cui avete dato accesso a soggetti terzi.

Un giro di antivirus sarebbe cosa assai utile.

