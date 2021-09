Messaggiati gli italiani dall’Avvocato Giancarlo Querci e da Michele Spadafino: cancellate pure

Ci stanno arrivano diverse segnalazioni dai nostri lettori, a proposito di messaggi di posta elettronica che mettono a rischio la sicurezza della potenziale vittima, come quelle apparentemente intestate all’Avvocato Giancarlo Querci e a Michele Spadafino. Si tratta di personaggi inventati, fermo restando che potrebbero essere possibili casi di omonimia che, paradossalmente, infangano il nome di soggetti del tutto ignari di quello che sta avvenendo. Cerchiamo di capirci qualcosa di più una buona volta.

La PEC di Libero usata con l’Avvocato Giancarlo Querci e con Michele Spadafino

Dunque, comunicazioni differenti rispetto alle solite email in cui si parla di pacchi in giacenza, come abbiamo osservato nelle scorse settimane. Secondo una primissima ricostruzione, ovviamente parziale visto che non abbiamo ancora ricevuto messaggi del genere, pare che gli utenti siano contattati da persone fisiche o da aziende per il pagamento di una fattura. File che trovate in allegato, come sta avvenendo oggi 11 settembre coi messaggi intestati all’Avvocato Giancarlo Querci e ad un altro uomo chiamato Michele Spadafino.

Inutile dire che gli utenti che hanno meno dimestichezza con queste tematiche potrebbero essere indotti ad aprire il file in questione, per conoscere sia l’importo da pagare, sia le motivazioni della richiesta. La nostra esperienza ci dice che l’allegato in questione potrebbe contenere un malware in grado di compromettere la sicurezza del vostro PC o del vostro smartphone. A prescindere dal fatto che riceviate il messaggio dall’Avvocato Giancarlo Querci, oppure da Michele Spadafino.

Insomma, qualora in questi giorni un messaggio con PEC di Libero dovesse superare i controlli Spam della vostra casella di posta elettronica, fate molta attenzione. Oggi vi abbiamo parlato del presunto Avvocato Giancarlo Querci e di Michele Spadafino, che probabilmente neanche esistono nell’Albo, ma nelle prossime ore potrebbero essere creati altri mittenti per disorientarvi. Nei limiti del possibile, cercheremo di aggiornarvi di volta in volta.

