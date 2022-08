Messa in suffragio e manifesto per Darya Dugina, cerimonia a Rimini

Una messa in suffragio e manifesto per Darya Dugina a Rimini possono suscitare curiosità, parte delle inevitabili polemiche sui social. Anche perché Darya Dugina, figlia del filosofo Aleksandr Dugin considerato (spesso a torto) ideologo del Putinismo per la sua “Quarta Teoria Politica” ha avuto un suo funerale.

Ovviamente, parliamo di quella Darya Dugina vittima di un recente attentato ad un festival culturale. La cui morte è stata dapprima rivendicata da un gruppo di dissidenti Russi in contrasto contro il governo Putin e poi attribuita alla (a dir poco rocambolesca) azione di una “spia di Kiev”, proveniente dal Battaglione Azov a bordo di una Mini con la figlia dodicenne apparentemente esperta di esplosivi.

Che ha avuto un funerale, come è usuale e logico che sia per chiunque lasci questa terra, il 23 Agosto. Funerali di Stato, solenni, dinanzi al cadavere ricomposto (non senza qualche complotto) della donna con centinaia di persone e il discorso del padre e delle autorità inclini a incolpare Kiev dell’attentato.

Desta quindi qualche sorpresa vedere un necrologio a Rimini.

Ma la soluzione è semplice.

Ognuno elabora il lutto come può: un gruppo di Riminesi definiti “Amici della Russia” ha deciso di elaborarlo con una messa in suffragio, da tenersi in questi giorni, con tanto di manifestini funebri ad annunciarla.

Messa da tenersi domenica 28 Agosto.

Alle polemiche legate al caso l’associazione si difende invocando Papa Francesco, che anche lui recentemente ha definito la Dugina “una povera ragazza volata in aria per una bomba che era sotto il sedile della macchina a Mosca”, riaccendendo polemiche e discussioni trasversali.

Il manifesto è quindi reale, come reale è la messa di suffragio. Del resto, dinanzi al lutto, ognuno tende a elaborarlo in modo personale. Anche con una messa in suffragio e manifesto per Darya Dugina.

