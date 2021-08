Maxime Beltra di 22 anni morto poche ore dopo il vaccino: prime smentite sulla correlazione

Si parla moltissimo di Maxime Beltra, giovane francese di 22 anni morto poche ore dopo la seconda dose del vaccino Pfizer. La vicinanza temporale tra i due eventi ha immediatamente sollevato diversi dubbi, in merito a causa ed effetto. Mentre in Italia si discute già della possibile terza dose, come osservato con il nostro articolo di ieri, bisogna prendere atto degli aggiornamenti che arrivano dalla Francia, in relazione ad un ragazzo che a quanto pare si era vaccinato per andare in vacanza in Grecia.

Cosa sappiamo su Maxime Beltra, morto poche ore dopo il vaccino Pfizer

Come avrete notato, abbiamo notato tag netti, tipo “notizia vera” o “bufala”. La verità è che il padre di Maxime Beltra si sia sfogato su Facebook poco dopo il decesso del figlio. Mette nel mirino il vaccino, ma al contempo evidenzia due dati importanti. Il primo è che ha richiesto l’autopsia sul corpo del giovane, motivo per il quale non possiamo avere certezze dell’uno o dell’altro tipo al momento. Il secondo è che Maxime in passato abbia avuto diversi problemi.

Questo, almeno, quello che emerge dal racconto riportato da L’Internaute, soprattutto su alcuni precedenti per Maxime Beltra da bambino. In attesa dell’autopsia, unica strada per avere risposte chiare e definitive, occorre riportare il contributo di una fonte autorevole come Le Figarò. La testata ha interpellato diversi esperti, a detta dei quali non si tratti certo di un’allergia al vaccino. Se deve verificarsi uno shock anafilattico, si manifesta entro un’ora dalla vaccinazione, o nel giro di 15-30 minuti dall’iniezione, a detta del professor Frédéric Bérard.

Vicenda esaminata anche da Midi Libre, che ha parlato di una “molto probabile grave allergia alimentare“. Il giornale, analizzando il caso di Maxime Beltra, ha menzionato “fonti mediche concordanti, vicine al caso” da martedì. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha assorbito, poco prima di morire, un alimento per il quale aveva una nota allergia”, spiega anche una fonte citata da LCI.

