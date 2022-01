Mattarella bis: Mattarella rieletto Presidente della Repubblica

Il Mattarella bis, uno scenario in cui lo stesso Mattarella non voleva credere, si è realizzato. Alle ore 20:19 i 505 voti necessari al quorum sono già stati raggiunti.

Purtroppo, una sorta di “crudeltà istituzionale” che riporta al Quirinale un uomo che per il Quirinale ha fatto ogni cosa, un vecchio soldato uscito con onore da un campo di battaglia permanente nel quale è stato ributtato a forza (anche da chi quattro anni fa che ormai sembrano millenni avrebbe voluto allontanarlo…).

Un campo di battaglia crudele in una Italia con un forte bisogno di serietà. Un Parlamento che si rivolge a Mattarella con un sostanziale plebiscito, tranne per il voto Nordio espressione della dissidenza di Fratelli di Italia.

Mattarella è stato una guida, e gli toccherà continuare ad esserlo. In una politica che ormai sembra più una famiglia di adolescenti stretta intorno ed alla ricerca di un genitore, se non di un saggio patriarca pronto a limitarne gli eccessi.

L’Italia aveva bisogno di Mattarella? Assai probabilmente sì. E il senso di sacrificio che è stato sempre una cifra di tutta la vita del presidente Sergio Mattarella lo porterà ad accettare, ancora, un Mattarella Bis dal sapore di un anziano reduce riportato sul campo di battaglia per cui ha combattuto una intera guerra, rimesso in elmetto ed armi per un nuovo round.

AGGIORNAMENTO: La votazione termina con 759 voti per Mattarella e 90 per Nordio secondo classificato. Mattarella supera così Francesco Cossiga nel numero di voti ricevuti, piazzandosi appena dietro Pertini come numero di voti e dietro Gronchi come percentuale rispetto ai votanti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.