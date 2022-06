Massimo Giletti avvelenato a Mosca secondo Myrta Merlino: chiarimenti sulle sue parole

Continua a far discutere la decisione di Massimo Giletti di recarsi a Mosca, in occasione dell’ultima puntata di “Non è l’Arena”. Come tutti sanno, il conduttore domenica sera, tra un intervento e l’altro, ha avuto un malore, evidenziato in diretta da Myrta Merlino che stava presentando la discussione in studio per sopperire all’assenza fisica dell’amico e collega. Una puntata che ha sollevato un vero e proprio polverone, al punto che qualcuno ha ipotizzato addirittura che il progetto potesse essere arrestato. A tal proposito, nella giornata di ieri abbiamo già pubblicato qualche chiarimento.

Massimo Giletti avvelenato a Mosca durante “Non è l’Arena” secondo Myrta Merlino: precisazioni in merito

Tornando sull’argomento, qualcuno afferma che a detta di Myrta Merlino Massimo Giletti sarebbe stato avvelenato a Mosca domenica sera. Tutto nasce da un’intervista che la giornalista ha rilasciato a Libero, con una domanda molto precisa sotto questo punto di vista. A dirla tutta, qualcuno ha frainteso il pensiero della nota conduttrice di LA7, anche se le sue parole “dicono e non dicono” su quello che a suo modo di vedere potrebbero fare i russi.

Sostanzialmente, Myrta Merlino afferma di aver visto Massimo Giletti svenire e in quel preciso istante ha avuto la sensazione che le due persone accanto a lui non lo stessero sorreggendo come avrebbero dovuto. Arrivati a questo punto, la giornalista ha precisato di non aver pensato che lo avessero avvelenato, aggiungendo però un eloquente “non si sa mai”. Il motivo è facilmente spiegabile dal suo punto di vista: era in Russia, da solo.

Dunque, pur non avendo mai dichiarato di aver immaginato Massimo Giletti avvelenato in Russia durante il suo intervento per Non è l’Arena, la giornalista ha voluto precisare concetti importanti, che rendono un tantino forzati alcuni virgolettati che le sarebbero stati imputati tra ieri ed oggi. Ancora polemiche attorno al mondo di LA7.

