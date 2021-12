Massiccia riprogettazione di WhatsApp: tra sticker ed aggiornamento messaggi audio

Ci apprestiamo a fare i conti con un nuovo aggiornamento WhatsApp particolarmente significativo sul fronte dei messaggi audio, andando oltre le novità che hanno coinvolto gli sticker negli ultimi giorni. Andiamo per gradi, dopo aver analizzato più da vicino la questione dei contatti non visualizzati online per alcuni interventi sul fronte privacy. Ne abbiamo parlato con un altro articolo, mentre oggi abbiamo altri elementi da affrontare. Effettivamente, c’è tanto materiale che bolle in pentola da un po’ di tempo a questa parte.

Le novità del prossimo aggiornamento WhatsApp tra sticker e messaggi audio

A breve, infatti, potremo toccare con mano un aggiornamento WhatsApp utile per fare dei passi in avanti sul fronte dei messaggi vocali. Secondo le anticipazioni provenienti come sempre da WABetaInfo, si parte da un plus ormai noto, relativo alla una nuova funzione “Anteprima messaggi vocali“. Nello specifico, consente agli utenti di visualizzare in anteprima i propri messaggi vocali su WhatsApp prima di inviarli, evitando di incappare in errori non desiderati.

Cambierà qualcosa anche dal punto di vista dell’impatto visivo, in quanto WhatsApp sta ridisegnando l’interfaccia per un futuro aggiornamento in modo da renderla più compatta e moderna, organizzando lo spazio disponibile ed ottimizzando lo spazio occupato dai singoli elementi. Come accennato, occhio alla privacy, visto che un altro aggiornamento WhatsApp in lavorazione consentirà agli utenti di impostare la voce “ultimo accesso” in modo che tutti i contatti possano visualizzarlo. Fatta eccezione per una lista nera di persone specifiche.

C’è poi un altro tema caldo del momento che va oltre il classico aggiornamento WhatsApp. Stiamo parlando degli sticker concepiti appositamente per la suddetta app di messaggistica. In particolare, gli utenti Android possono scaricare pacchetti non ufficiali direttamente sul proprio device, sfruttando soluzioni ben recensite. Qualora siate in possesso di un iPhone, invece, la strada migliore è al momento rappresentata da Christmas Stickers -WAStickers 4+ di Binni Roy.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.