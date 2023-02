Mark Hamill vende poster autografati di Star Wars per l’Ucraina

Mark Hamill vende poster autografati di Star Wars per l’Ucraina: non è sfuggita neppure al celebre attore e doppiatore, interprete del Luke Skywalker protagonista della nota saga la somiglianza tra la situazione Ucraina e quella della “Galassia tanto lontana”.

Dove un Impero oppressivo e con velleità dittatorali, dichiarandosi “troppo fiero del proprio terrore tecnologico”, semina terrore e paura nel suo avversario. Ma un impero che dovrà rendersi conto di quanto anche la sua costante minaccia nucleare potrebbe scoprirsi “insignificante rispetto al Potere della Forza“.

E dei fan di Guerre Stellari.

Mark Hamill vende poster autografati di Star Wars per l’Ucraina

Lo stesso Mark Hamill aveva tracciato in passato questo parallelismo, descrivendo la Russia come “L’Impero del Male”, con ovvio riferimento all’Impero guidato dal decadente Imperatore Palpatine, malvagio relitto umano devastato nel fisico ma potente nel Lato Oscuro della Forza e nella crudeltà, al comando di una possente macchina bellica (anche se sulla potenza Russa, nucleare a parte, è legittimo esprimere dubbi) smantellata pezzo per pezzo da un gruppo di eroici ribelli.

A settembre Mark Hamill era diventato pertanto come ambasciatore del progetto “Army of Drones”, per raccogliere soldi necessari a munire l’Ucraina di una moderna armata di droni e del personale addestrato necessario a renderla competitiva, definendosi “onorato” dall’aver ricevuto il ruolo.

Adesso però si passa all’azione: è dal 2017, anno in cui “L’ultimo Jedi” è uscito al cinema che Hamill non vende più materiale autografato promozionale.

E ricordiamo, un prodotto di Star Wars con le firme dei Grandi Tre (Harrison Ford – Han Solo, Carrie Fisher – Leia di Alderaan e Mark Hamill – Luke Skywalker) ha un valore sentimentale e soprattutto economico immondo.

Ma ora Mark Hamill ci riproverà. È ancora ignoto il meccanismo, la sua proposta è una forma di asta dove una competizione tra fans con adeguate risorse economiche diventerà un modo “intelligente” per raccogliere rapidamente risorse necessarie all’Ucraina per difendersi dall’invasione Russa.

E anche questa volta, Mark Hamill ha reso il Potere della Forza vero e concreto.

Va detto che Hamill non è il primo artista ad aver prestato la sua creazione ad una giustissima causa: i Pink Floyd con “Hey, Hey Rise Up” hanno già ad esempio riportato un singolo in vendita allo scopo di aiutare l’Ucraina.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.