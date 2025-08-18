Ci segnalano i nostri contatti un post TikTok secondo cui Mario Sechi ha sostituito Barbero a Rai Storia. Indignazione social al massimo ovviamente, profusioni di amore per “il Barb” nuovo fenomeno collettivo di Internet, fustigatori dei costumi nei commenti… ed era esattamente quanto voluto da chi ha ricondiviso la fake news (seguito da tutti gli altri incappati nell’errore)

Si tratta di un caso di ragebait, fake news che fanno inca**are il più possibile chi legge e spingerlo a nuove condivisioni rabbiose e di pancia perché l’algoritmo che regola ogni social non sa riconoscere la qualità dai trucchetti clickbait: e né può farlo.

Mario Sechi ha sostituito Barbero per davvero a Rai Storia? No

Già la card piena di errori di grammatica abominevoli, con Alessandero Barbero che si trasforma nell’esotico “Barberao” avrebbe dovuto far dubitare i più attenti e meno rabbiosi, come il placeholder al posto della fonte (“Really Great Site” con numero di telefono 123456789).

Ma in realtà non è mai successo: Sechi ha avuto una sua trasmissione, Che magnifica impresa nel 2024 ma nessuno ha mai rimosso le trasmissioni con Alessandro Barbero.

Un cortocircuito social dovuto a un post condiviso senza essere letto, lo definisce MOW.

Un fake news che si alimenta bruciando rancore.

