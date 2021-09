Mario Giordano risponde alla domanda se sia vaccinato a ‘Fuori dal coro’: non la prendono bene

Non è recentissima la risposta di Mario Giordano alla domanda se sia vaccinato o meno contro il Covid, ma durante una puntata di ‘Fuori dal coro‘ il giornalista ha spiegato la sua decisione in merito. In queste settimane, infatti, la trasmissione di Rete 4 in onda il martedì sera è stata messa spesso e volentieri in discussione, avendo dato eccessivo spazio a posizioni NoVax secondo voci di corridoio. Dopo aver ricevuto diverse richieste in merito, abbiamo cercato di gettare acqua sul fuoco con alcune precisazioni sul tema.

La replica di Mario Giordano alla domanda se sia vaccinato a ‘Fuori dal coro’

In un contesto simile, in tanti si sono chiesti di recente se Mario Giordano sia vaccinato. In realtà, scavando in rete e negli archivi del programma da lui condotto, una risposta molto chiara in merito ci arriva direttamene da ‘Fuori dal coro’. Durante l’ultima puntata della precedente edizione, andata in onda a giugno 2021, il giornalista ha mostrato a tutti la prenotazione per la sua vaccinazione, prevista il giorno rispetto a quell’uscita. C’è anche un video Facebook in merito, mentre qualcuno nei commenti non l’ha presa bene:

“Beh, hai ripetuto 15 volte che domani ti vaccini alle 11:00. Forse hai voluto rassicurare i tuoi padroni? Se ti fai le domande puoi sempre procrastinare l’inoculazione. Quando avrai le risposte alle domande potrai procedere con l’inoculazione. Perché tutta sta fretta senza le dovute risposte”;

“Mi sembra alquanto contraddittorio dice di farsi delle domande e poi conferma che a queste domande non ci sono risposte conferma che il vaccino e sperimentale e poi si va a fare il vaccino. Non ho capito sulla base di cosa. Auguri“.

Insomma, Mario Giordano ha risposto alla domanda se sia vaccinato o meno contro il Covid durante una puntata di ‘Fuori dal coro’ andata in onda circa tre mesi fa, ma la sua scelta ha creato malumori. Ecco il video in questione.

