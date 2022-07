Mario Giordano fermato da Mediaset per aver riso sulla caduta di Draghi: alcuni chiarimenti

Sta girando una voce sui social, secondo cui Mario Giordano sarebbe stato fermato da Mediaset dopo aver riso in diretta TV in seguito alla caduta del governo Draghi. Una vicenda complessa, che non possiamo sintetizzare con “bufala”, in quanto occorre qualche chiarimento per chi ci segue. In passato, infatti, il conduttore di Fuori dal coro era già finito al centro di indiscrezioni simili, a proposito di contenuti ritenuti a favore del pubblico NoVax, con relative fake news sulla censura a lui applicata. Ne abbiamo parlato con un altro articolo.

Cosa sappiamo su Mario Giordano fermato da Mediaset per aver riso sulla caduta di Draghi

Quali sono le informazioni trapelate finora per chi teme che Mario Giordano sarebbe stato fermato da Mediaset dopo aver riso sulla caduta di Draghi? Il video estratto da Zona Bianca, trasmissione in onda su Rete 4 che ha visto tra gli ospiti proprio il giornalista, ci mostra effettivamente il diretto interessato ridere nel momento in cui Matteo Ricci del PD parla delle prospettive del Paese dopo i recenti avvenimenti politici.

In pratica, secondo Mario Giordano il governo non era così forte da poter andare avanti, al punto da sorridere quando l’esponente del PD ha previsto scenari altamente negativi per l’Italia in seguito alle dimissioni di Draghi. La vicenda può essere ricostruita con un video estratto dalla diretta tv, disponibile per tutti sui social. Diverso il discorso di chi ipotizza che il giornalista sia stato fermato dalla sua azienda dopo l’episodio di cui tanto si parla da alcune ore a questa parte.

Nessuna conferma e nessuna fonte, infatti, dietro la voce secondo cui Mario Giordano sarebbe stato fermato da Mediaset per la sua reazione dopo la caduta del governo Draghi. Come spesso avviene in questi casi, si fa tanto rumore per nulla, alimentando tensioni del tutto inutili in questa fase.

