Mario Giordano costretto a smentire Carlo Freccero sui vaccini sperimentali a “Fuori dal coro”

Episodio singolare, per diversi motivi, quello che si è verificato nella giornata di ieri tra Mario Giordano e Carlo Freccero durante l’ultima puntata di “Fuori dal coro”. Negli ultimi tempi, infatti, Freccero ha avuto qualche problemino coi conduttori di programmi televisivi, come abbiamo avuto modo di riscontrare nei giorni scorsi su LA7. Ebbene, ieri su Rete 4 ha iniziato a parlare nuovamente di “vaccini sperimentali”, innescando la reazione da parte del giornalista (solitamente più accondiscendente nei suoi confronti, secondo le accuse di diversi utenti sui social).

Cosa è successo tra tra Mario Giordano e Carlo Freccero durante l’ultima puntata di “Fuori dal coro” sui vaccini sperimentali

Sostanzialmente, durante la puntata di “Fuori dal coro” andata in onda ieri 23 novembre, Carlo Freccero ha nuovamente citato la storia dei vaccini sperimentali. Nonostante Mario Giordano tenda a sollevare non pochi dubbi sull’intera campagna all’interno del suo programma, ha ritenuto opportuno smentire l’ospite in collegamento ribadendo che le cose non stiano così. In effetti, si tratta di una bufala che torna di moda spesso e volentieri, nonostante tutte le smentite del caso che troviamo in rete tramite fonti autorevoli.

Non contento, Carlo Freccero ha paragonato il vaccino a Jack Robot, con una gaffe relativa al noto personaggio “Jeeg Robot”. Insomma, una serie di uscite che come sempre fa rumore, al punto da generare il dissenso dello stesso Mario Giordano. Indipendentemente dal fatto che si possa essere a favore o contro la vaccinazione Covid, occorre una volta per tutte prendere le distanze da questa teoria, smentita a più riprese dagli addetti ai lavori nel corso degli ultimi mesi.

Per ricostruire al meglio quanto accaduto su Rete 4, vi lasciamo al video su Twitter relativo allo scambio di opinioni (se così può essere definito) tra Mario Giordano e Carlo Freccero nel corso della puntata di “Fuori dal coro” andata in onda martedì sera.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.