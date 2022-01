Mario Giordano annuncia quando riprende ‘Fuori dal coro’ per le voci sul programma sospeso

In tanti, ancora oggi, si chiedono quando riprende Fuori dal coro, al punto che Mario Giordano ha dovuto prendere la parola sui social per spegnere le residue voci sul programma di Rete 4 sospeso. In realtà, sul nostro sito vi abbiamo già riportato svariati chiarimenti sotto questo punto di vista nelle scorse settimane, ma evidentemente è giunto il momento di fare un ulteriore step. Solo così, infatti, potremo gettare acqua sul fuoco una volta per tutte, considerando l’enorme mole di post complottisti in questo senso.

Conferme da Mario Giordano su quando riprende Fuori dal coro

La fatidica data è ormai arrivata e grazie allo stesso Mario Giordano possiamo metterci alle spalle tutte le voci del tutto prive di fondamento su quando riprende Fuori dal coro. Una questione che ci trasciniamo dall’ultima puntata del 2021, quando hanno preso piede diversi post secondo cui Mediaset aveva ed ha deciso di far fuori una trasmissione definita “scomoda”. Le motivazioni sono le stesse di sempre, in quanto il conduttore sarebbe reo di aver strizzato l’occhio spesso e volentieri al pubblico NoVax.

Il tutto, in un momento storico nel quale Silvio Berlusconi ambisce alla carica di Presidente della Repubblica. La storia si chiude a conti fatti oggi 10 gennaio, grazie alle parole di Mario Giordano sulla nuova partenza di Fuori dal coro. Dichiarazioni che trovate anche su Twitter e che possiamo riepilogare come segue:

“Misure necessarie? Draghi stasera spiegherà perché in Gran Bretagna, Svezia o Sudafrica la curva dei contagi scende senza bisogno di uccidere diritto e libertà? Se non lo farà, lo faremo noi domani sera. Fuori dal coro, chi non urla è complice“.

A prescindere dal fatto che si possa essere d’accordo o meno con la linea tenuta da Mario Giordano, è importante sapere quando riprende “Fuori dal coro”, affinché si possano mettere da parte una volta per tutte le discussioni di queste settimane.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.