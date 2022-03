Mario Giordano ammette l’errore di ‘Fuori dal coro’ sulla metropolitana, ma urla ai negazionisti

Mario Giordano ha voluto prendere la parola ed aprire una parantesi importante durante ‘Fuori dal coro‘, in merito ad un errore evidente della sua redazione che risale alla puntata del 1 marzo. Mandando in onda le prime immagini provenienti dall’Ucraina sulla guerra, infatti, su Rete 4 è apparso un doppio errore per certi versi clamoroso. Da un lato, è stato detto che un frame appartenesse alla metropolitana di Kiev, con incidenti e disagi vari, mentre quelle immagini riguardano Roma con alcuni tifosi stranieri ammassati. Dall’altro è stato mostrato un bombardamento che, invece, si riferisce ad un video gioco.

Mario Giordano parla dell’errore di ‘Fuori dal coro’ sulla metropolitana, ma si scaglia contro i negazionisti della guerra

Errori palesi quelli di Mario Giordano e della trasmissione “Fuori dal coro”, visto che nessuno lì abbia sentito il bisogno di controllare l’autenticità dei contenuti trasmessi in diretta tv. Ecco perché il giornalista, durante la puntata successiva dell’8 marzo, ha deciso di prendere la parola e di scusarsi senza mezzi termini per l’errore che lui stesso ha definito “imperdonabile”. Non un’iniziativa da poco, nell’epoca del bombardamento di informazioni in cui nessuno si guarda mai alle spalle.

Tuttavia, lo stesso Mario Giordano ha voluto approfittare di quel momento per prendersela coi negazionisti della guerra in Ucraina. Gli stessi che evidentemente lo difendevano a spada tratta fino ad un mese fa, quando anche sulle nostre pagine si parlava della possibilità che ‘Fuori dal coro’ potesse essere sospeso per le posizioni assunte in trasmissione contro il vaccino Covid ed il green pass. Insomma, il pubblico che ha preso le sue difese, ora lo accusa di fare propaganda anti Russia “a prescindere”.

Come si nota dal video di Mario Giordano durante il suo intervento a Fuori dal coro, è il giornalista stesso a sottolineare che errori e gaffe del genere non comportino assolutamente che in Ucraina non stia avvenendo nulla. Concetto ribadito dal diretto interessato con toni aspri e duri.

