Mario Adinolfi pensa al 25% con Gianluigi Paragone dopo uno strano sondaggio politico

Un po’ di autoironia c’è indubbiamente nella recente uscita di Mario Adinolfi, che pensa al 25% dei voti in vista della prossima tornata elettorale insieme a Gianluigi Paragone, stando almeno ad un sondaggio politico che è stato portato avanti da Affari Italiani. Ci sarebbero tante premesse da fare, a partire dalle sue profezie su Le Pen, che come osservato alcuni mesi fa si sono rivelate decisamente errate, fino ad arrivare alle conclusioni relative di questi studi.

Mario Adinolfi ed il 25% con Gianluigi Paragone dopo un singolare sondaggio politico

Insomma, la situazione è di facile lettura, visto che Mario Adinolfi non esclude di poter arrivare al 25% con Gianluigi Paragone in vista della prossima tornata elettorale, diventata inevitabile dopo l’ultima crisi di governo. A maggior ragione, dopo uno strano sondaggio politico. Come si può facilmente immaginare, non manca certo l’ironia al post Facebook in cui Mario Adinolfi ha parlato del sondaggio politico che lo vede messo molto bene insieme a Gianluigi Paragone:

“Dopo la Juve sicura ai quarti, dopo la Le Pen primo presidente donna francese, dopo la vittoria certa a Ventotene ecco il sondaggio che lancia la banda Adinolfi”;

“Il problema è che altri sondaggi danno l’1%. Per me tutti i movimenti contrari al pensiero unico dovrebbero accorparsi”;

“Vorrei avere la Sua stessa autostima, giuro. In cambio potrei fornirle qualche dritta circa l’attendibilità e la parzialità di sondaggi a cui vota solo una parte orientata di cittadini. Ma poi davvero, FdI ci ha messo anni e anni a superare FI e Lega e compagnia e lei pretende di avere gli stessi numeri in due mesi?“.

Insomma, un mix tra ironia e consapevolezza, al netto di risultati recenti “sul campo” non propriamente incoraggianti. Staremo a vedere se Mario Adinolfi, insieme ad eventuali partner come Gianluigi Paragone, riuscirà o meno a confermare parzialmente questi trend.

