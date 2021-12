Marco Marchesin si pente di non aver fatto il vaccino: per i NoVax è l’attore di “La vita in diretta”

Dall’inizio della pandemia fino ad oggi ne abbiamo viste tante, ma la vicenda di Marco Marchesin probabilmente le batte tutte. L’uomo, infatti, ha lanciato una testimonianza direttamente dalla terapia intensiva di Piacenza, dove è ricoverato per il Covid dopo aver rifiutato il vaccino nei mesi scorsi. Un messaggio forte il suo, un passo indietro per ammettere di aver sbagliato, considerando gli effetti devastanti del virus dopo averlo contratto. Eppure, per alcuni NoVax si tratta solo di un attore.

Per i NoVax, Marco Marchesin è l’attore di “La vita in diretta”

Come se non bastassero altre testimonianze simili del passato, dunque, oggi ci tocca affrontare una questione che va oltre il solito complottismo. Secondo questi fact checker improvvisati, infatti, Marco Marchesin sarebbe il famoso attore comparso durante una puntata della trasmissione “La vita in diretta”. In terapia intensiva e senza il casco per l’ossigeno. A suo tempo spiegammo che quella scena potesse avere mille spiegazioni, a partire dal fatto che il paziente potesse essere in fase di guarigione dopo aver avuto bisogno del supporto per la respirazione.

Il parallelismo portato avanti dai NoVax è tutto nella foto che vi abbiamo appena riportato. Ci sono anche commenti su Marco Marchesin come quelli che seguono: “Che bravi, c’è chi sembra con le tute di andare nello spazio, invece c’è chi è sul lettino sdraiato senza mascherina in ospedale? Ma non vi sembra una barzelletta?“. Insomma, come sempre la verità è solo quella che percepiscono loro, senza uno straccio di prova.

Del resto, basterebbe uno sguardo più attento per comprendere che i due soggetti abbiano lineamenti differenti. Così come è diversa la conformazione del viso. Ancora, abbiamo avuto modo di accedere ai contenuti pubblicati sui social da Marco Marchesin nelle scorse settimane ed effettivamente è venuta a galla sua indole NoVax. Possibile che un attore di “La vita in diretta” possa aver costruito così un personaggio? Mistero della fede.

