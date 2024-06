Marco Columbro è vivo oggi: che fine ha fatto e terzo rilancio del malinteso del 2024

Marco Columbro è vivo oggi ed è bene ribadirlo a chi si chiede “che fine ha fatto“, alla luce del terzo rilancio del malinteso del 2024. Non è la prima volta che parliamo di fake news sulla morte di Marco Columbro ed anche quest’oggi dobbiamo rapportarci per l’ennesima volta con questo tipo di notizia. La colpa è come sempre da attribuire a titoli che purtroppo generano solo confusione nell’utente che si appresta a navigare sul web.

Vi confermiamo che Marco Columbro è vivo oggi: capiamo che fine ha fatto dopo il nuovo malinteso del 2024

Terzo rilancio di post clickbait sul suo conto, dopo quello trattato poco tempo fa. La notizia della morte di Marco Columbro è chiaramente una bufala e gira da parecchi anni sui vari blog, anche a causa di problemi di salute che hanno colpito l’ex conduttore Mediaset un bel po’ di anni fa. Questo suo aneurisma cerebrale, che lo ha colpito nel 2021, spesso viene tirato in ballo proprio come scusa per titoli ingannevoli che lasciano pensare alla morte di Marco Columbro.

In queste ore infatti si parla nuovamente di tale bufala a causa di un articolo con titolo ambiguo in cui si parla di “addio a Marco Columbro” o la solita frase “non c’è stato nulla da fare”. Si tratta del solito escamotage utilizzato per attirare gli utenti, dal titolo sensazionalistico, per poi parlare di cose che non c’entrano nulla con la morte. Purtroppo come sempre bisogna approfondire l’articolo per evitare di travisare la notizia, perché un titolo impostato in questo modo lascia effettivamente pensare alla morte di Marco Columbro.

In realtà si parla della decisione da parte del presentatore di non essere più interessato al mondo della televisione. Lui che per tanti anni ha intrattenuto il pubblico insieme a Lorella Cuccarini, diventando una delle coppie della televisione di maggior successo e più amate dagli italiani.

Dopo l’evento dell’aneurisma Columbro ha avuto modo di ritornare in tv, ma ha poi preferito dedicarsi ad altro, non stimolato più dai vari programmi presenti in circolazione. Si parla quindi di questo e l’addio è riferito proprio alla volontà dell’ex presentatore di non far parte più del mondo della televisione. Attenzione quindi ai vari titoli che circolano sul web perché il più delle volte generano proprio delle fake news.

Insomma, Marco Columbro è vivo oggi, al punto che ora sappiamo che fine ha fatto in seguito al terzo malinteso di quest’anno.

