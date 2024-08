Marco Columbro è ancora vivo oggi e non sta affrontando una malattia particolare

Non ne sentivamo certo la mancanza, ma oggi tocca fronteggiare alcune voci per quanto riguarda Marco Columbro morto. L’ex conduttore televisivo, da un po’ di tempo a questa parte sparito dai palinsesti di Mediaset, è vivo oggi e secondo le informazioni disponibili non sta affrontando problemi o una malattia specifica. Questione sulla quale occorre una sottolineatura importante, se non altro perché stanno circolando diversi post soprattutto su Facebook con la sua foto e testi ambigui.

Ribadiamo che Marco Columbro è ancora vivo oggi e non sta facendo i conti con una malattia specifica

Nel dettaglio, associando l’immagine di Marco Columbro al testo “non ce l’ha fatta“, è facile pensare al peggio come primo impatto. Magari senza raccogliere le informazioni necessarie che, in questo caso, ci aiuterebbero a gettare acqua sul fuoco. Il pezzo linkato nei commenti ai suddetti post, nello specifico, rimanda al solito sito, con il quale si scopre che le cose per fortuna non stanno come potremmo pensare. Una situazione decisamente simile rispetto a quella che abbiamo esaminato sul nostro sito durante il mese di giugno.

Già, perchè il contenuto in questione non fa altro che riprendere fatti di cronaca ormai vecchissimi, con l’aneurisma che l’ha colpito nel 2001 e che, a conti fatti, ha molto condizionato la sua carriera televisiva. Con questi presupposti, diventa semplice il compito per noi, visto che ci tocca solamente ribadire che Marco Columbro è ancora vivo oggi e non sta affrontando una malattia specifica. Chiudendo una volta per tutte la telenovela alimentata da qualcuno sui social.

La sensazione è che le conferme su Marco Columbro ancora vivo oggi dovranno essere ribadite anche nei prossimi mesi, visto che determinati personaggi noti al grande pubblico ormai finiscono periodicamente al centro di rumors simili. Allo stato attuale, non abbiamo da segnalare una malattia particolare nel suo caso, come riportato anche in passato.

