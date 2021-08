Mara Venier alle prese con una paralisi dopo il vaccino: bufala sulla sua paresi

Ormai spuntano con cadenza quotidiana le bufale riguardanti i personaggi famosi alle prese con vari tipi di problemi di salute dovuti al vaccino, come abbiamo constatato oggi con Mara Venier e la sua paralisi.

Questa volta, la decontestualizzazione non riguarda i tempi e la successione degli eventi, al contrario di quanto abbiamo constatato in giornata con Paolo Bonolis, ma su notizie del tutto inventate a proposito dell’origine del disagio accusato dalla nota presentatrice Rai.

Nessuna paralisi dovuta al vaccino per Mara Venier: chiarimenti sulla paresi

Alcuni dettagli su quanto avvenuto a Mara Venier, in riferimento alla paralisi ormai nota a tutti, ci sono arrivati da Gds, secondo cui la discussa paresi non sarebbe nata dal vaccino, ma da un intervento ai dati che non ha dato gli effetti sperati. La menzione della presentatrice nella fake news di oggi 3 agosto non è casuale, in quanto sia lei, sia Paolo Bonolis, hanno partecipato con grande convinzione alla campagna pubblicitaria della Rai per incentivare le persone a farsi somministrare il vaccino Covid.

Circa una settimana fa, anche Il Giornale d’Italia era stato costretto a smentire la bufala sulla correlazione tra la paresi di Mara Venier ed il vaccino. Continua dunque la propaganda NoVax fatta di notizie assolutamente inventate, nel tentativo di mettere in risalto i presunti effetti devastanti della vaccinazione. La strategia non è quella di utilizzare argomenti che possano in qualche modo stimolare un dibattito scientifico, bensì quello di puntare su notizie di grande impatto, senza alcuna fonte.

Ad oggi non risultano denunce e querele del suo dentista per diffamazione, contrariamente a quanto si dice in un audio WhatsApp. In attesa che, a questo punto, anche Amadeus finisca al centro di fake news, a noi non resta altro da fare che smentire nel modo più assoluto la notizia relativa a Mara Venier con paralisi dopo il vaccino. La paresi, infatti, riguarda un intervento chirurgico andato non bene. Fine della storia.

