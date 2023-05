Mantova cerca residenti: 150 euro al mese per un anno

Mantova cerca residenti: il calo demografico è un dato di fatto e impatta anche la vita nelle città. Pochi gli incentivi a metter su famiglia, una popolazione che invecchia ed è reduce da tre anni di Pandemia ed una delle estati più roventi di sempre hanno avuto il loro peso.

Mantova prova a rimediare: l’amministrazione comunale metterà a disposizione 400 mila euro (200 mila da settembre e altri 200 mila nel 2024) per finanziare ogni anno cento domande, presentate da singoli individui e da nuclei familiari.

La somma sarà destinata a fornire un contributo mensile di 150 euro per un anno a chi, avendo un lavoro, si trasferirà a Mantova prendendovi la residenza e impegnandosi almeno a prendere in affitto casa o appartamento per tre anni.

Lo scopo della misura è sfruttare i circa mille e 300 nuovi posti di lavoro che si prevedono arrivare prossimi anni tra le aziende di logisitica a Valdaro e aziende in espansione.

Lo scopo del comune di Mantova è aumentare i servizi cittadini, creando un circolo virtuoso che offrendo asili nido gratis, prospettive di lavoro e unità abitative, attiri nuovi abitanti che contribuiscano alla crescita del comune in modo da poter fornire nuovi servizi.

Foto di Copertina di Matteo Masini, Getty Images per Canva

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.