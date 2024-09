Mancata espulsione di Pellegri: Marelli unico ad assolverlo, cosa dice il regolamento

Sta creando profonde polemiche quanto avvenuto durante i minuti finali della sfida tra Empoli e Juventus, in merito alla mancata espulsione di Pellegri per una “mezza testata” rifilata a Gatti dopo un contrasto di gioco. Il difensore bianconero è entrato in modo deciso nei suoi confronti, ma in modo regolare, come del resto ha dichiarato Marelli su DAZN nel momento in cui è stato chiamato a dare un parere sulla vicenda. Il giallo, però, si è venuto a creare pochi istanti dopo.

Fa discutere la mancata espulsione di Pellegri: Marelli lo assolve, ma cosa dice il regolamento?

Il presupposto dal quale partire, come si percepisce anche dal post pubblicato su Instagram da un altro ex arbitro come Calvarese, è che il regolamento non sia cambiato negli ultimi anni sotto questo punto di vista. A differenza di quanto affermato da alcuni utenti sui social, infatti, vale anche il tentativo di reazione. Insomma, nonostante la testata di Pellegri nei confronti di Gatti sia stata leggera, forse anche accentuata da quest’ultimo, c’erano tutti gli estremi affinché l’attaccante dell’Empoli potesse essere espulso.

Dello stesso avviso anche testate importanti come il Corriere dello Sport (“il faccia a faccia tra Gatti e Pellegri finisce con una testata, non clamorosa, forse appena appoggiata, ma non valeva anche solo il tentativo?“) e la Gazzetta dello Sport (“da regolamento è rosso e Massa al Var tace“). Secondo Marelli, invece, doveva essere ammonito anche Gatti per la discussione tra i due, dando vita ad ulteriori polemiche socia.

Insomma, il mondo Juventus fa discutere non solo per questioni legate al calciomercato, come abbiamo avuto modo di constatare in settimana con un altro articolo, ma anche per tematiche arbitrali. La sensazione è che si parlerà molto di Marelli,dell’operato di Di Bello non la mancata espulsione di Pellegri nel corso dei prossimi giorni, senza dimenticare il silenzio del VAR, che a detta di diversi esperti forse avrebbe dovuto dare un contributo differente al direttore di gara.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.