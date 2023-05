Maltempo, le dighe di Ridracoli e del Conca “svuotate” per le piene dei fiumi (ma non c’entra la tracimazione)

Uno dei punti forti del complotto notutto-sciachimista è che l’alluvione sia stata causata dalla “tracimazione”, ovvero da un evento in cui la diga di Ridracoli è stata scaricata sulla popolazione per creare un’alluvione artificiale. Magari con l’aiuto dei fantomatici aerei delle scie chimiche.

Ovviamente si tratta di un miscuglio di teorie. Sì, sono stati aperti gli invasi delle dighe di Ridracoli e del Conca, ma non c’entra niente con la tracimazione (evento ritratto in tutte le foto di repertorio, compresa questa) e l’alluvione.

Ma andiamo con ordine per i distratti.

Maltempo, le dighe di Ridracoli e del Conca “svuotate” per le piene dei fiumi (ma non c’entra la tracimazione)

Ci riportiamo preliminarmente al comunicato del presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè

“Abbiamo attivato lo scarico d’acqua non tanto per la sicurezze della Diga – non è quella a preoccuparci – ma per laminare la piena che era annunciata attraverso l’intensa perturbazione allertata dalla Protezione Civile.

Stiamo facendo altrettanto con la Diga del Conca nel riminese. Ci siamo coordinati con i Sindaci, le rispettive Prefetture e la Regione. Nel pomeriggio di ieri mi sono sentito con Enzo Lattuca che mi ha chiamato come Presidente della Provincia di Forlì Cesena e con l’Assessore Regionali all’ambiente Irene Priolo. Ho condiviso con loro tali azioni. La diga ha rilasciato 16 mc al secondo. Circa 700.000 mc dalle ore 18 di ieri alle 6 di questa mattina. Si è abbassata di circa 60 cm mentre la Diga del Conca di 30 cm. Ci siamo confrontati su questo con Daniele Valbonesi ieri mattina alle 12.30 perché alle 13 avevano come Sindaci la Videoconferenza con la Prefettura di Forlì Cesena. Comunque Enea l’acqua in uscita dovrebbe comunque essere interamente recuperata con la perturbazione. Questo è l’effetto della laminazione della piena. In questo modo quando la perturbazione ci lascerà e probabilmente vedremo succedersi mesi molto caldi dovremo avere la diga comunque completamente piena per non avere problemi legati alla siccità”.

Tale evento è distinto dalla tracimazione, evento naturale di cui abbiamo parlato che si verifica quando l’acqua, sovrabbondante ed esorbitante rispetto al bacino ibrido, tracima da apposti sfiati.

La laminazione peraltro non significa “scaricare acqua nei fiumi o sulla popolazione”, ma tutt’altro. Dicesi laminare la piena il contenere, al transito di portate che non possono essere smaltite nel normale letto del fiume, volumi d’acqua nelle zone circostanti alle sponde. Nelle zone di pianura per salvaguardare centri abitati e città dalle inondazioni si realizzano delle casse di espansione, cioè si destinano intere aree, che in condizioni normali sono utilizzate per attività prevalentemente di tipo agricolo, all’allagamento controllato da opportune opere idrauliche che si attivano al superamento di determinate portate di riferimento.

Quindi nessun legame tra i tre concetti di alluvione, tracimazione e laminazione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.