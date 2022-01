“Malore per Dalila Jakupovic agli Australian Open”, ma è un video del 2020 (e quest’anno non partecipa)

Sui social circola un video che mostra la campionessa Dalila Jakupovic agli Australian Open colpita da un malore nel bel mezzo di un match. La tennista slovena è inginocchiata, scuote la testa e si copre gli occhi mentre viene assistita dallo staff. Ad accompagnare questo video c’è un testo allusivo: “Agli open australiani la Jakupovic si piega a terra, non riesce a respirare, come lei altri tre/quattro sportivi… “. Il filmato circola nelle stesse ore in cui è ancora in trend la vicenda di Novak Djokovic, in stretta correlazione con l’argomento vaccini. Com’è noto, infatti, alla gara possono accedere solamente gli atleti vaccinati.

A postare il video è un account palesemente fake, ma non è il solo. Su Twitter sono in molti, gli account che riprendono il filmato – o parte di esso – per proporlo tacitamente come l’effetto dei vaccini sugli atleti.

Il filmato è del 2020: cos’era successo

Trattasi, in verità, di un episodio avvenuto nel 2020 e riportato dalla stampa internazionale e italiana. Dalila Jakupovic stava sfidando la campionessa svizzera Stefanie Vogel ed era sul punto di vincere la partita. Improvvisamente la Jakupovic aveva accusato un malore: un forte dolore al petto e difficoltà respiratorie. Alle telecamere di Guardian Sport la campionessa, in seguito, aveva spiegato che quel malessere era dovuto alla coltre di fumo che in quei giorni dominava il cielo di Melbourne.

In Australia, infatti, il gennaio 2020 verrà ricordato per sempre per i forti incendi (qui un nostro articolo) che resero la città di Melbourne, addirittura, quella con l’aria più irrespirabile.

Quest’anno Dalila Jakupovic non è in gara

C’è di più: il video del malore di Dalila Jakupovic agli Australian Open è doppiamente fuorviante: se da una parte non mostra un malessere causato dai vaccini – nel gennaio 2020 non esisteva la pandemia, tanto meno i vaccini anti Covid – dall’altra non può essere attribuito all’edizione 2022, in quanto quest’anno la campionessa slovena non è tra i partecipanti. Lo dimostra l’elenco riportato sul sito ufficiale del campionato australiano.

Quindi?

Parliamo di disinformazione in quanto il video del malore di Dalila Jakupovic agli Australian Open è autentico, ma è stato girato nel 2020 e in quell’occasione la campionessa si sentì male a causa dell’aria irrespirabile di Melbourne, e soprattutto la tennista non è presente all’edizione 2022 del campionato.

