Malinteso sul funerale di Emilio Fede oggi: il giornalista non è morto

Stiamo facendo i conti con un grosso fraintendimento sul funerale di Emilio Fede oggi, considerando che il giornalista non è morto al momento della pubblicazione del nostro pezzo. Sta circolando in queste ore la notizia della morte di Emilio Fede, ex giornalista del TG4 ed amico di lunga data di Silvio Berlusconi. Si tratta in realtà del solito malinteso emerso da un titolo clickbait che lascia pensare proprio alla scomparsa dell’ex volto noto di Mediaset.

Nessun funerale di Emilio Fede oggi: smentite le voci secondo cui il giornalista sarebbe morto

Un fraintendimento che, per certi versi, non è inusuale, visto che già nel 2023 siamo stati costretti a gettare acqua sul fuoco qui da noi, in merito alle sue condizioni di salute. Spicca la frase “addio Emilio Fede“, con riferimenti riguardanti alla sua età ed al fatto che non ce l’abbia fatta. Tutte parole che, soprattutto se ci si sofferma solo sul titolo, lasciano pensare effettivamente alla morte di Emilio Fede.

Parliamo sicuramente di un personaggio molto noto al pubblico che ormai si ritrova ad avere un’età piuttosto avanzata, ha compiuto quest’anno 93 anni e di certo non si trova in una forma smagliante. Sta di fatto però che Emilio Fede continua la sua vita, lontano dallo showbiz ed accanto alla sua famiglia. Fu uno che più di tutti rimase sconvolto dalla dipartita di Silvio Berlusconi e già in quel periodo Emilio Fede non sembrò sicuramente in uno stato di salute ottimale.

Nonostante però gli acciacchi si mantiene ancora in vita, anche se alcuni titoli lasciano credere come sia arrivato alla fine dei suoi giorni. La notizia della morte di Emilio Fede è un clickbait che sta circolando soprattutto sui social a causa di questi articoli alquanto fuorvianti. Siamo abituati a leggere titoli che hanno il compito di attirare gli utenti e che creano però dei malintesi. Il consiglio è sempre quello di approfondire la fonte e la tematica, anche perché leggendo poi il contenuto ci si ritrova con argomenti differente, dove la morte non sussiste.

Nel caso del titolo ambiguo legato ad Emilio Fede, si parla semplicemente della vita diversa dell’ex giornalista del TG4, dedita solo ed esclusivamente alla famiglia. Da anni insomma Emilio Fede ha detto addio alla televisione, senza voler neppure più apparire in qualche intervista, si è ritirato completamente dalle scene. Quest’argomento però è stato ripreso in modo diverso dal titolo, facendo credere effettivamente alla morte di Emilio Fede.

Per ora resiste ancora, nonostante i suoi 93 anni ed i problemi di salute. Ricapitolando, mettiamo da parte tutti i rumors secondo cui sarebbe in programma il funerale di Emilio Fede oggi, in virtù del fatto che il giornalista non è morto

