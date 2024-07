Malinteso su Claudio Lippi morto oggi: si tratta del giornalista del Milan mancato nel 2013

Stiamo assistendo ad un vero e proprio malinteso su Claudio Lippi morto oggi 8 luglio, in quanto la notizia che è diventata virale anche sui social, in realtà, si riferisce ad un fatto di cronaca ormai molto vecchio. A differenza di quanto riscontrato con tanti post acchiappaclick che ci hanno parlato di personaggi famosi, apparentemente venuti a mancare, la vicenda odierna è focalizzata su un caso di omonimia, visto che si tratta del giornalista del Milan mancato nel 2013.

Chiariamoci su Claudio Lippi morto oggi: la storia si riferisce al giornalista del Milan mancato nel 2013

Poco più di un anno fa, sul nostro sito, abbiamo parlato del conduttore in ben altro contesto, in seguito ad alcuni problemi avuti con la RAI per le sue uscite sugli omosessuali. Dunque, nessun tragico annuncio da dover condividere in queste ore coi nostri lettori, alla luce del malinteso su Claudio Lippi morto che, a dirla tutta, oggi non è stato alimentato in modo furbo dai soliti canali social. Siamo talmente abituati a questa pratica, che fa quasi strano doverlo evidenziare.

Il giorno 7 luglio, infatti, abbiamo avuto l’undicesimo anniversario del tragico incidente che ha portato via con sé un cronista sportivo estremamente valido. Apprezzato, tra le altre cose, anche dai tifosi di altre squadre. Dunque, le varie commemorazioni alle quali stiamo assistendo tra domenica ed oggi, sono concentrate sul giornalista del Milan mancato nel 2013. Per lui fu fatale, a suo tempo, un sinistro avvenuto in moto.

Inevitabilmente, l’omonimia in questione ha fatto credere a buona parte degli utenti che potesse trattarsi del conduttore. Se non altro perché maggiormente noto al pubblico che lo ha seguito tanto in tv soprattutto tra gli anni ’90 e quelli iniziali del nuovo secolo. Dal nostro punto di vista, possiamo soltanto ribadire che il Claudio Lippi di cui si parla in queste ore sia in realtà il giornalista che seguiva molto il Milan.

