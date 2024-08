Malinteso di oggi su Gaspare e Zuzzurro: il comico Formicola non è morto

Registriamo ancora una volta, nella giornata di oggi, un malinteso questa volta relativo a Gaspare e Zuzzurro, visto che per molti italiani sarebbe morto anche il comico Formicola, l’ultimo rimasto del duo che ha avuto grande successo soprattutto tra gli anni ’80 e ’90. Senza girarci troppo intorno, vi diciamo subito che si tratta di un falso, in quanto non abbiamo alcun riscontro in merito a notizie “estreme” relativo ad un uomo la cui carriera è stata sicuramente segnata dalla perdita del compagno di palco.

Fraintendimento di oggi su Gaspare e Zuzzurro: il comico Formicola fortunatamente non è morto

Fondamentalmente, l’equivoco di oggi nasce nello stesso modo che vi abbiamo riportato alcuni mesi fa, quando siamo stati costretti a gettare acqua sul fuoco per una storia simile. Tutto nasce da un post pubblicato su Facebook dalla solita paginetta, che mira ad attirare click degli utenti in modo non propriamente corretto. Nello specifico, viene pubblicata la foto di Formicola, con tanto di messaggio di addio, lasciandoci credere che sia arrivato il tempo per l’ultimo saluto anche per lui.

No, le cose non stanno così, perché il pezzo linkato non fa altro che rimandarci ad un’intervista rilasciata dallo stesso Formicola, durante la quale l’artista ha espresso tutto il suo dolore per la perdita prematura del collega. Non è un caso che, da quel momento, anche la sua visibilità mediatica sia letteralmente crollata. Insomma, entrambi funzionavano come insieme, mentre il comico rimasto in vita ha deciso di fare un passo indietro una volta restato da soolo.

Detto questo, per noi resta la necessità di gettare acqua sul fuoco in merito alle voci su Gaspare e Zuzzurro, visto che il comico Formicola non è morto oggi al contrario di quanto si possa immaginare leggendo alcuni post che sono stati diffusi sui social. Fate attenzione alle fonti che utilizzate in questi casi.

