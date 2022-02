Malintesi su ‘Povero gabbiano hai perduto la compagna’ di Gianni Celeste tra testo e significato

Ci sono tanti malintesi da chiarire a proposito del tormentone “Povero gabbiano hai perduto la compagna“. Il brano di Gianni Celeste è diventato inspiegabilmente un elemento virale che ha preso piede su TikTok negli ultimi giorni, fino a circolare su WhatsApp con improbabili messaggi audio. A dirla tutta, esattamente come avvenuto in occasione del Festival di Sanremo poche settimane con alcune canzoni, si fa molta fatica a mettere a fuoco non solo il significato del testo, ma addirittura lo stesso titolo.

Quello che non abbiamo capito su ‘Povero gabbiano hai perduto la compagna’ di Gianni Celeste: a partire da titolo, testo e significato

Quali sono le indicazioni e le informazioni da appuntare a proposito di ‘Povero gabbiano hai perduto la compagna’. In primo luogo, non si tratta di un motivetto creato appositamente per intrattenere le persone su TikTok. Come accennato, il brano è di Gianni Celeste e risale addirittura e dieci anni fa circa. In tanti sbagliano anche nella lettura del titolo, visto che si fa confusione con il ritornello. In realtà, la canzone si chiama “Tu comme a me”.

Per quanto riguarda il significato, non siamo al cospetto di un motivetto ironico per i social. Andando a scavare nei lavori di Gianni Celeste, infatti, il pezzo in questione ci parla di una storia d’amore che si è conclusa e del senso di abbandono vissuto da uno dei due partner. Da qui l’utilizzo dell’espressione ‘Povero gabbiano hai perduto la compagna’. Insomma, nulla di particolarmente serio, ma qualche approfondimento necessario, visto che in tanti ci hanno chiesto da dove sia nato il tormentone.

In realtà, ad oggi nessuno è stato in grado di risalire alla prima condivisione del post TikTok con ‘Povero gabbiano hai perduto la compagna’. Tuttavia, da oggi dovremmo avere almeno le idee più chiare sul significato del testo e sul titolo scelto da Gianni Celeste.

