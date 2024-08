Malattia di Gerardina Trovato e accuse di uso di droga oggi: cosa disse la cantante nel 2020

Si parla con insistenza, ancora oggi, della malattia di Gerardina Trovato, al punto che in tanti mettono davanti presunti problemi di droga che avrebbero condizionato la vita e la carriera della cantante. Tema complesso e delicato, anche perché si tratta di aspetti che hanno deteriorato i rapporti tra l’artista e sua madre, venuta a mancare alcuni anni fa. In particolare, in occasione di alcune interviste rilasciate in passato, la stessa Gerardina Trovato è stata costretta ad affrontare la vicenda in modo pubblico.

Cosa sappiamo sulla malattia di Gerardina Trovato e accuse di uso di droga oggi: la versione della cantante nel 2020

Occorre dunque tornare su quello che vi abbiamo riportato pochi giorni fa, con un primo approfondimento relativo alle condizioni della cantante. In quel frangente, come si nota dal nostro articolo, sono state condivise alcune informazioni sulla malattia resa nota dalla diretta interessata poco meno di dieci fa, quindi è inutile tornarci. L’unica cosa da ribadire, allo stato attuale, è che la malattia di Gerardina Trovato consista nella nevrosi ossessiva depressiva, giusto per completare il quadro.

I problemi con la madre sono nati a suo tempo dall’accusa che quest’ultima avrebbe rivolto alla figlia, rea di aver speso tutto il patrimonio accumulato durante gli anni di maggior successo della sua carriera in droga. Una versione che, tuttavia, è stata smentita con grande decisione dalla stessa Gerardina Trovato, che ha ammesso di aver fatto uso al massimo di droghe leggere. Aggiungendo che lo stesso sia abbia fatto anche sua madre.

Dunque, secono le informazioni attualmente disponibili, non ci sono i presupposti per puntare il dito nei confronti dell’artista, visto che i dettagli inerenti la malattia di Gerardina Trovato sono molto chiari, come il fatto che le accuse di uso di droga oggi non possano essere dimostrate. A maggior ragione, considerando cosa disse la cantante nel 2020.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.