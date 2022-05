Magon D’Aloia sospeso da scuola a 17 anni per un tema NoVax: tante cose non tornano

Sta girando da giorni in rete la storia di Magon D’Aloia, un ragazzo di 17 anni che a quanto pare sarebbe stato sospeso da scuola per aver consegnato un tema dalle forti connotazioni NoVax. Una storia che, istintivamente, ci ha ricordato subito quello della finta giovane di 19 anni che sarebbe stata malmenata in un supermercato di Torino. Quest’ultima, infatti, a detta di un certo tipo di narrazione che gira sui social sarebbe stata rea di accedere alla struttura senza mascherina. Abbiamo analizzato il tutto, scoprendo in quel caso di essere al cospetto di una bufala.

Mancano fonti anche su Magon D’Aloia sospeso da scuola a 17 anni per un tema NoVax

Come potrete notare attraverso il nostro approfondimento, ci sono incredibili analogie tra la storia inventata di sana pianta sulla ragazza picchiata al supermercato e quella di Magon D’Aloia. Non si tratta solo del nostro istinto, ma di alcuni dettagli estremamente interessanti da condividere con coloro che danno per scontata l’autenticità della storia relativa all’alunno sospeso da scuola a 17 anni per un tema NoVax.

Basti pensare a quanto riportato proprio in queste ore da Facta News. A detta dei colleghi, infatti, il personaggio che ha alimentato la vicenda Magon D’Aloia sarebbe il medesimo che ha diffuso la bufala di Torino citata in precedenza. Si tratta di una giornalista, a quanto pare indipendente, con alcuni account social disattivati ed un profilo Twitter molto attivo. Insomma, ci sono già diversi inciampi nella sua bacheca ed una narrazione che segue “a prescindere” correnti NoVax.

Evitiamo di fare il suo nome per evitarle gogna mediatica, ma si tratta di un importante risvolto da consegnare a chi crede che Magon D’Aloia di 17 anni sia stato effettivamente sospeso per aver consegnato un tema contenente concetti NoVax. Mancano del tutto fonti giornalistiche a supporto di questa storia, così come le ricerche sul volto del presunto ragazzo non ci restituiscono prove sulla sua esistenza.

