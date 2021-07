Un articolo pubblicato sull’Osservatore Meneghino il il 14 luglio 2021 e che riporta una protesta di un gruppo di madri contro il ddl Zan a Sesto San Giovanni, nel milanese. L’articolo parla di una lite “inferocita” tra una famiglia con due bambini di 7 e 9 anni e una scuola primaria di Sesto San Giovanni nella quale, secondo l’articolo, le maestre avrebbero parlato agli alunni del ddl Zan creando “confusione”.

Osservatore Meneghino nell’incipit parla di “madri infuriate” per poi riportare il virgolettato di una “madre inferocita” di “origini tunisine”. Non viene specificato, ad esempio né il luogo della protesta (sui social? All’esterno della scuola?) e soprattutto si parla di un episodio che sarebbe avvenuto in classe, ma viene riportato nel pieno delle vacanze estive.

Ecco il virgolettato:

Da quando hanno iniziato a parlare del Ddl Zan le maestre hanno cominciato a parlarne ai nostri figli, spiegandogli che non possono dire di essere maschi o femmine, ma che lo decideranno quando saranno grandi. Mio figlio mi ha detto che dopo queste lezioni delle maestre un suo compagno di classe gli ha proposto di provare a casa sua, una situazione simile è stata proposta anche a mia figlia da una sua compagna*, allora ne ho parlato a mio marito che si è recato a scuola arrabbiatissimo: loro sono lì per insegnare ai bambini, non per mettergli dubbi sulla loro identità. Io mi chiedo ma la scuola italiana è già ai gradini più bassi nelle classifiche europee: queste maestre non avevano proprio altro da fare che mettere confusione nella testa dei bambini?

Di preciso, per “provare a casa sua” e “situazione simile” cosa si intende? L’articolo è privo di tanti dettagli, e l’unico riscontro si trova sul sito ufficiale di Pro Vita e Famiglia che, tuttavia, cita Osservatore Meneghino come unica fonte. Senza ulteriori riscontri e dettagli non è possibile concludere l’analisi, per questo attendiamo altre fonti e vi aggiorneremo in un prossimo articolo.

