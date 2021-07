“Macron non si è vaccinato perché aveva gli anticorpi”, questo è il messaggio che vogliono far passare i no-vax con un video in lingua francese sottotitolato in italiano. Una commentatrice introduce un servizio in cui si vede il leader francese Emmanuel Macron dichiarare che seguirà “le indicazioni della facoltà” in merito alla somministrazione del vaccino anti Covid. Il presidente francese ricorda di aver contratto il Covid-19 e per questo ha sviluppato gli anticorpi grazie ai quali può attendere un periodo dai 3 ai 6 mesi prima ricevere la sua dose. La conclusione della commentatrice, però, distorce tutto: “Dunque se prendiamo il Covid abbiamo il sistema immunitario e non abbiamo bisogno di farci vaccinare, è quello che comprendo!”. No, la donna non ha capito. Il filmato è stato condiviso sulla pagina Facebook Libera Espressione ieri, 13 luglio 2021.

La cornice del video arriva da Lux Média, una piattaforma del tutto simile all'italiana ByoBlu che fa parte del circuito Videon.TV



Macron e il Covid-19

Nel dicembre 2020 Emmanuel Macron è risultato positivo al Covid-19 e si è ipotizzato che lo avesse contratto durante il Consiglio Europeo tenutosi il 10 e l’11 dicembre. Appresa la notizia del contagio il leader francese si era messo in isolamento a La Lanterne per circa 7 giorni mentre sua moglie Brigitte, risultata negativa, era rimasta a Parigi.

L’origine del video

La pagina Libera Espressione, di chiara trazione no-vax, pubblica il video nelle ultime per far intendere che Macron non si sia vaccinato perché immunizzato dai suoi anticorpi. Ripassiamo le date: Macron era risultato positivo il 17 dicembre 2020. Pubblicare il video il 13 luglio fa intendere che sia attuale, e che solo nelle ultime ore il leader francese abbia fatto un discorso a favore degli anticorpi e di leggero scetticismo nei confronti del vaccino.

Falso. Il video, come dimostra l’Eliseo nel suo canale YouTube ufficiale, è stato registrato il 6 maggio 2021.

In quell’occasione, leggiamo su una nota ufficiale, Emmanuel Macron si era recato presso Porte de Versailles, a Parigi, per inaugurare un nuovo centro vaccinale. Tutto qui? No, perché sia il leader francese che la moglie Brigitte hanno ricevuto il vaccino il 31 maggio 2021, quindi dopo le dichiarazioni rilasciate a Porte de Versailles che la pagina Libera Espressione decontestualizza. Macron aveva addirittura annunciato personalmente l’avvenuta vaccinazione su Twitter.

Vacciné ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2021

Anticorpi e vaccino

Gli anticorpi sviluppati da chi ha contratto il Covid-19 immunizzano a tal punto da rendere superfluo il vaccino? I no-vax sostengono questo, ma non hanno prove. La comunità scientifica, piuttosto, sottolinea che la durata dell’immunizzazione degli anticorpi del virus SARS-CoV-2 non è ancora nota, anche se si parla di un’immunizzazione di alcuni mesi. Per questo diversi studi consigliano la vaccinazione anche dopo aver contratto il virus, e nei soggetti guariti dall’infezione la risposta anticorpale dei vaccini sarà ancora più efficace.

Conclusioni

Libera Espressione pubblica un video di Emmanuel Macron che dovrebbe dimostrare l’inutilità dei vaccini sulle persone che hanno contratto il Covid-19, ma né gli admin né la commentatrice di Lux Média dimostrano di aver capito il senso;

Il video postato da Libera Espressione viene spacciato per attuale, ma è stato registrato il 9 maggio. Macron si è vaccinato il 31 maggio ;

; Pericoloso affermare che chi ha già contratto il Covid-19 ha tutte le risposte immunitarie che rendono inutile il vaccino. Non è così, perché non è nota la durata dell’immunizzazione anticorpale.

