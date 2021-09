Se da una parte ci sono abili disinformatori in grado di costruire articoli complessi e confusionari, dall’altra c’è la disperazione dei bufalari. Incapaci di trovare una fonte autorevole che attesti le loro convinzioni, ne inventano di nuove. Il nuovo tentativo prende come oggetto Macron che avrebbe “chiuso” i green pass dopo la sentenza di un giudice che avrebbe decretato un libera tutti “senza lasciapassare”.

Greenpass, belle notizie dalla Francia: Macron li ha chiusi, il giudice riapre tutto senza obbligo di lasciapassare

La bufala

Certo fa sorridere l’espressione “Macron li ha chiusi”, come se la certificazione verde fosse un ristorante o una frontiera. Si tratta, ovviamente, di una bufala inventata di sana pianta dall’autore del post.

Sul sito ufficiale dell’Eliseo, infatti, viene riportato il contrario: il green pass è richiesto nei bar, nei ristoranti, negli ospedali, nelle case di riposo, negli istituti medico-sociali e nei trasporti a lunga percorrenza. Fino a due giorni fa, infatti, per le strade del Paese si sono svolte proteste anti green pass durante le quali non sono mancati i disordini.

Il green pass nelle scuole francesi

Ipotizziamo, tuttavia, che i bufalari si siano confusi con le dichiarazioni rilasciate il 21 agosto dal ministro francese dell’Istruzione Jean-Michel Blanquer alle colonne de Le Journal du Dimanche, riportate anche su Orizzonte Scuola.

In Francia si è vaccinato l’89% dei docenti, per questo Blanquer ha dichiarato che il green pass non sarà richiesto in occasione del rientro a scuola, previsto per il 2 settembre. “Deve essere accessibile a tutti”, ha detto Blanquer.

Non una riapertura totale e senza restrizioni in tutta la Francia, solamente un accesso libero alle scuole. Il pass sanitario resta in vigore per tutte le altre occasioni. Né Macron né alcun giudice hanno decretato la riapertura senza green pass.

