Ma quanti ca**i di polpo avrete mangiato in insalata?

Dal monologo di Barbieri a Masterchef del 2019 al discorso di Fiorello a Sanremo 2021 il “ca**o di polpo” è diventato suo malgrado famoso sui social. Ancorché con discorsi pieni di imprecisioni: del resto non è nostro obiettivo fare le pulci agli intrattenitori. Essi fanno il loro lavoro e lo fanno assai bene: fare audience e strappare una risata.

A noi il nostro lavoro: parlare dei ca**i di polpo, in questo caso.

Polpo, non polipo prima di tutto, e in realtà il misterioso pene è un “ectocotile“, uno dei suoi stessi tentacoli “modificato” in modo da contenere e “consegnare” gli spermatozoi alla femmina.

Un ectocotile è spesso più corto e più spesso con estremità distale a forma di spatola o uncino: una sorta di “cucchiaio naturale” per porgere alla femmina gli spermatozoi coi quali la femmina potrà fecondare le proprie uova.

Durante l’accoppiamento quindi il polpo, percepita la presenza di una femmina fertile, provvederà a usare l’ectocotile per “trasferirle” un po’ del suo prezioso sperma e consentire la fecondazione delle uova.

A seconda della specie, avremo polpi che hanno l’ectocotile tra i loro otto tentacoli e polpi con un ectocotile così diverso da essere evidentemente visibile: il “polpo a sette tentacoli” si chiama così perché il suo ectocotile è sempre arrotolato in una tasca sotto l’occhio destro, fisicamente difforme ed anche ben riposto.

Scopo dell’ectocotile è raggiungere la bursa copulatrix della femmina, che poi provvederà a depositare le uova fecondate dopo averle custodite nel suo corpo fino a 40 giorni.

Al contrario di quanto affermato negli sketch comici non è detto che l’ectocotile debba distaccarsi dal corpo per raggiungere il suo obiettivo: solitamente esso viene, ovviamente, custodito per bene dal polpo, qualora invece esso si distacchi il polpo potrà rigenerarne uno nuovo.

Per tornare al nostro quesito, è probabile che ne abbiate mangiati, ma non possiamo calcolare quanti.

