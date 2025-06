Ma l’olio di Avocado fa ricrescere i capelli per davvero?

Ci segnalano i nosti contatti video e post secondo cui l’olio di Avocado fa ricrescere i capelli, con tanto di ricette per mescolare semi di avocado all’olio e preparare impacchi miracolosi.

Come al solito in questi messaggi c’è molto hype ed esagerazione, al confine con la disinformazione. Se l’olio di avocado può essere un buon nutriente per i capelli secchi, l’effetto tende a fermarsi qui

Non ci sono prove scientifiche sull’efficacia come coadiuvante per la ricrescita dei capelli, anche se esso è ricco di elementi nutrienti e naturali.

C’è sempre la possibilità di reazioni allergiche, e il 50% di coloro che sono allergici al latex possono essere allergici all’Avocado.

Inoltre essendo un olio nutriente, se gli effetti sui capelli secchi e sfibrati sono visibili, capelli grassi e unti tenderanno a diventare ancora più grassi e unti

Insomma, non esiste una “cura universale” per le cose, neppure contro la calvizie.

