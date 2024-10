L’Uragano Milton è stato creato artificialmente da Biden e dai Poteri Forti: questa la bizzarra teoria del complotto emersa in ambienti QAnon e complottisti.

La trama è uno specchio di quello che abbiamo già visto l’anno scorso a Ridracoli: un miscuglio della teoria delle scie chimiche fusa al complotto di HAARP mescolata con la teoria del complotto del Deep State, ovvero dei “Poteri Forti” descritti come una cabala onnipotente in grado di controllare le leggi stesso dell’Universo ma non da impedire a Napalm51 e Banana33 di rivelare il loro complotto al mondo.

L’Uragano Milton è stato creato artificialmente da Biden e dai Poteri Forti (e altre fantasie)

Sono teorie che abbiamo visto mille volte anche in Italia: secondo queste teorie i Poteri Forti disporrebbero di fantastici raggi laser che creano terremoti, alluvioni e altri disastri naturali, ma preferirebbero accontentarsi a volte delle scie chimiche, utili ad esempio per spargere l’odiato vaccino nell’aria e controllare così il clima per scopi nefandi.

Quali scopi? Variano a seconda della teoria del complotto: i “Poteri Forti” ad esempio potrebbero voler controllare il clima per “inventare” il cambiamento climatico, trasformando così una cosa complessa come la decarbonizzazione nel banale “I Poteri Forti vogliono rubarmi la Panda del 1990”, oppure potrebbero voler distruggere il mondo.

O in questo caso, semplicemente impedire ai “Veri Patrioti Americani” di votare Trump ignorando che, tecnicamente, se Biden causasse uragani per impedire il voto nessuno voterebbe.

Sappiamo in realtà che la “geoingegneria clandestina” semplicemente non esiste, che abbiamo fatto sforzi enormi per studiare metodi per tentare di controllare in parte le precipitazioni atmosferiche e senza il successo sperato e che quindi passare dal cloud seeding a immaginare un macchinario magico che possa creare terremoti, alluvioni e scatenare uragani è un po’ come credere che i Poteri Forti abbiano un’arca spaziale per portarli tutti su un pianeta lontano dopo aver visto un’auto blu uscire da un parcheggio.

Non aiutano il ritorno di bestie nere del complotto come HAARP, una installazione militare e civile per lo studio della ionosfera, operativa fino al 2013 e poi dismessa e rivenduta per uso civile nel 2015 che da laboratorio di ricerca accessibile e descritto al pubblico diventa una specie di fabbrica dell’orrore dove i Poteri Forti creano Aurore Boreali, raggi della morte e altre fantasie.

Le conseguenze

Ogni complottismo è paese: se da noi in piena pandemia l’hobby era minacciare i medici, i QAnoninisti duri e puri ora si dedicano a minacciare i metereologi, rei di aver annunciato l’Uragano Milton e quindi di essere il braccio armato di Biden pronto a devastare l’America pur di non far “vincere Trump”.

Semplicemente adesso siamo tornati al pensiero magico: si puniscono i climatologi per aver dimostrato scientificamente che quello che sarebbe richiesto per consentire a “Biden di controllare il clima” non sarebbe tecnologia, ma direttammente magia.

