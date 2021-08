Errori superficiali con tabella NoVax e ProVax: tra Raoult, Ioannidis, Montagnier e Kulldorff

C’è una lunga serie di errori, per quanto riguarda la tabella di ProVax e NoVax che sta girando su Facebook da alcune ore a questa parte, mostrandoci tra gli altri personaggi del calibro di Raoult, Ioannidis, Montagnier e Kulldorff. In realtà ce ne sono anche altri. Dal canto nostro, cercheremo di mettere in evidenza tutte le informazioni errate che sono veicolate nella tabella in questione, a partire dal fatto che tra i ProVax non siano inclusi le principali menti al mondo in ambito scientifico e di virologia. Inserire solo personaggi televisivi “non specializzati”, infatti, è già di suo sintomo di propaganda di parte.

Tutti gli errori su Raoult, Ioannidis, Montagnier e Kulldorff

Fondamentale seguire un certo ordine, dunque. Raoult da mesi non ha azzeccato mezza previsione sul Covid, al punto che la comunità scientifica e medica francese lo ha isolato e lo ha definito affetto da delirio di onnipotenza. Su Repubblica, se volete, c’è un’interessante inchiesta che aiuta a definire meglio il personaggio in questione.

Quanto a Ioannidis, mesi fa Crisanti ha sottolineato che l’università di Stanford abbia cancellato tutti i suoi video, al punto che lui si sarebbe anche scusato. Ne ha parlato su LA7, discutendone con Borghi. Kulldorff (non Kulldroff, contrariamente a quanto viene riportato nella tabella) è stato l’ispiratore della politica di apertura senza limiti in Svezia, con risultati assolutamente negativi, se pensiamo al numero di abitanti del Paese. Inoltre, non risulta abbia mai vinto il Nobel.

Viene incluso anche Tasuku Honjo (non Hoijio), il quale non si è mai pronunciato contro i vaccini. Da tempo, gli si attribuisce la tesi secondo cui il Covid-19 sarebbe un’arma biologica scappata da un laboratorio, ma lui stesso ha smentito di averlo mai affermato. In chiusura, su Luc Montagnier abbiamo speso tante parole già nella giornata di ieri con un approfondimento specifico, cercando di farvi capire per quale ragione non sia più attendibile in ambito scientifico.

Dunque, tra Raoult, Ioannidis, Montagnier e Kulldorff abbiamo tanti errori di battitura, informazioni omesse ed altre del tutto inventate. L’ennesima tabella NoVax a tratti demenziale per la sua superficialità.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.