L’ultimo saluto di Selvaggia Lucarelli a Max Giusti morto: soliti malintesi e bufale annesse

Max Giusti morto, con tanto di ultimo saluto da parte di Selvaggia Lucarelli. I due hanno avuto una storia in passato ed alcuni post post apparsi soprattutto su Facebook hanno creato una certa apprensione tra i fan del conduttore. Del resto, occorre ricordare che non sia una bufala del tutto inedita, visto che già nel 2022 abbiamo avuto modo di affrontare questioni simili sul nostro sito.

Ancora malintesi su Max Giusti morto, con messaggio di Selvaggia Lucarelli annesso

In queste ore sui social è apparso un titolo alquanto ingannevole su Max Giusti, noto comico e presentatore, e riguardanti alcune parole dette in passato da Selvaggia Lucarelli. All’interno di questo titolo si fa credere come Max Giusti sia morto, con un saluto da parte della Lucarelli. Cosa c’entrano i due personaggi insieme? Effettivamente Selvaggia e Max sono stati una coppia per circa sette anni, ma nel periodo in cui entrambi erano sconosciuti al grande pubblico.

In una vecchia intervista, riportata in auge in maniera ingannevole da alcuni siti, Selvaggia ha parlato di questo rapporto alquanto malsano, incolpando poi Giusti per averle fatto sacrificare le sue ambizioni. Una relazione finita davvero male e che probabilmente in pochi conoscevano, ma chiaramente questi titoli clickbait hanno portato la vicenda in auge dopo un lungo periodo di silenzio.

Nemmeno Max Giusti ha mai voluto parlare di questa sua storia precedente con Selvaggia. Sta di fatto che i due si sono detti addio tantissimi anni fa e soprattutto Max Giusti non è morto come qualche titolo apparso sui social voglia far credere. Molti utenti non l’hanno presa benissimo ed hanno commentato in malo modo il post che trae in inganno sulle condizioni di salute del conduttore.

Per quanto ci riguarda, possiamo soltanto smentire le notizia che ci riconsegna Max Giusti morto, oltre a contestualizzare una vecchia intervista di Selvaggia Lucarelli.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.