Abbiamo già visto in questi giorni quanto grottesche possano diventare le bufale sul Codice della Strada, e l”‘ufficialità” della multa col semaforo giallo non fa eccezione.

Già sappiamo che se un post di dubbia reputazione ti presenta una notizia come “ufficiale” sicuramente è una bufala, ma conosciamo anche il meccanismo di alcune testate che del ragebaiting sul CdS ci hanno fatto una forma d’arte.

Titolo clickbait, notizia ufficiale, e il resto dell’articolo è un ammasso di parole virali del momento e contorsioni mentali per cercare di giustificare il testo precedente.

Stessa cosa per questo articolo.

“L’ufficialità” della multa col semaforo giallo e le fake news sul Codice della Strada

Anche qui arriva lo spoiler: le “telecamere piazzate ovunque” sono ipotetiche e la multa è per chi “usa il cellulare quando passa col giallo”. Fine, stop.

Ignorando che questa parte del codice della strada non è mai cambiata: si passa col verde, ci si ferma col rosso, e durante il periodo di accensione delle luce gialla, i veicoli non devono oltrepassare la linea d’arresto, salvo che vi si trovino così vicino da non potersi arrestare con sufficiente sicurezza (Circolare del Ministero dei Trasporti, datata 16 luglio 2007, n. 67906).

Sostanzialmente ci si ferma anche col giallo, purché non si era già arrivati così prossimi all’intersezione dal non poter fermarsi in sicurezza, ed allora bisognerà sgomberare prima del rosso.

Eccezione per il semaforo giallo lampeggiante, che indica il semaforo non attivo e quindi costringe alle ordinarie cautele.

Anche qui, per favore, fatela finita con le clickbait.

