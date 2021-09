Luca Zaia non si è vaccinato e parla di green pass: un chiarimento ai NoVax

Uno dei cavalli di battaglia per il mondo NoVax sui social, in questo periodo, ci rimanda alla frase “Luca Zaia non si è vaccinato“. Un modo per sminuire le politiche condotte dal presidente della Regione Veneto, in riferimento alla gestione sanitaria con il Covid. Il governatore, da sempre, ha spinto con veemenza e senza troppi giri di parole il vaccino, al punto da incappare anche in qualche piccola gaffe in passato. Ne abbiamo parlato anche sul nostro sito con un articolo in merito.

Dicono che Zaia non si è vaccinato: non è così

Non si capisce quali siano le fonti per sostenere lo slogan del momento: “Zaia non si è vaccinato”. In realtà, basta una banalissima ricerca in rete per scoprire che le cose siano andate diversamente. A maggio, infatti, ANSA ha pubblicato un articolo relativo proprio al governatore, evidenziando che si fosse effettivamente sottoposto alla somministrazione del vaccino Pfizer. Tanto basta per chiudere definitivamente i giochi, in base al materiale a nostra disposizione.

Certo, chi dice “Luca Zaia non si è vaccinato”, parlando in modo incoerente a favore del green pass, potrà sempre rispondere a suo modo. Ad esempio, quello nella foto a detta dei NoVax potrebbe non essere il vaccino, ma una banale soluzione alternativa per dar vita ad una messa in scena. Ancora, non escludiamo che possano citare qualche attore che si sarebbe prestato all’inoculazione, pur di evitare all’esponente della Lega il fantomatico “siero sperimentale”.

Chissà che non si arrivi ad ipotizzare che nello scatto, in realtà, appaia Elvis. Ormai non possiamo escludere nulla, visto il livello raggiunto da alcune discussioni che si susseguono sul web. Dal nostro punto di vista, non possiamo fare altro che ripescare alcuni articoli della scorsa primavera, come forma di risposta a chi, ancora oggi, afferma “Luca Zaia non si è vaccinato”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.