La gaffe di Luca Zaia sta scatenando l’ilarità del web. Come scrive L’Arena il governatore del Veneto si trovava ad Asiago (Vicenza) per inaugurare il punto nascite dell’ospedale. Mentre parlava ai presenti è arrivata la gaffe.

Per ottobre noi avremo circa l’81-82% dei cittadini veneti vaccinati con almeno una dose, vuol dire che comunque o hanno completato il loro ciclo vaginale… Diventerà famoso quest’ospedale per questa gaffe, finirete su tutti i giornali.

Come previsto dal governatore del Veneto, infatti, la notizia è stata ripresa dalle testate nazionali, in particolare Il Fatto Quotidiano e Il Giornale. Il lapsus, come si nota nel video, ha fatto ridere lo stesso Luca Zaia.

