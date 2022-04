Luca Morisi torna su Twitter e lo fa con una nuova veste. L’ex spin doctor di Matteo Salvini ha ripreso la sua attività social da qualche settimana. I riferimenti alla Lega e alla politica, al “capitano” e a tutti i topic e gli hashtag che lo hanno reso popolare sono spariti. Nel settembre 2021 Morisi ha lasciato la “Bestia”, la grande macchina social del Carroccio, a seguito di un’indagine per droga conclusasi con l’archiviazione. Da quel periodo Morisi non ha più usato i social, fino ai giorni scorsi in cui ha apportato modifiche al suo profilo.

Come si può leggere nell’immagine riportata, nella bio di Luca Morisi su Twitter si legge soltanto “digital philosopher” e accanto al suo nome e alla descrizione, così come nell’immagine di copertina, compare la bandiera dell’Ucraina.

Come fa notare La Stampa e come risulta dalla Wayback Machine, nella precedente impostazione del profilo Twitter di Morisi la bio recitava:

Digital philosopher. Social-megafono, mi occupo quasi 24×7 della comunicazione per il Capitano. #goSalvinigo

L’immagine di copertina mostrava Matteo Salvini. Gli stessi cambiamenti, invece, non sono stati apportati al profilo Facebook né sulla pagina Instagram. In tutti i casi, Luca Morisi non posta dal mese di settembre. Per il momento l’ex spin doctor della Lega non ha rilasciato dichiarazioni. Come riportava Corriere della Sera nel gennaio 2022 nella chat in cui la Lega comunica con i giornalisti era apparso un messaggio attribuito a Morisi con l’account Info-Salvini Lega, ma lo stesso messaggio è stato rimosso quasi subito.

Dopo mesi di silenzio, dunque, Luca Morisi ritorna su Twitter e ridimensiona la sua bio, lasciando intendere che sia cambiato qualcosa nel suo ruolo all’interno della Lega.

