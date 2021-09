Luca Morisi lascia la Bestia, la lettera: “Nessun problema politico”

Luca Morisi lascia la Bestia. Questa la notizia arrivata nelle ultime ore dal Carroccio, con lo spin-doctor di Matteo Salvini che abbandona la macchina social della Lega con un messaggio rivolto ai leghisti. In primo luogo, Luca Morisi chiarisce che dietro la sua decisione non c’è alcuna motivazione politica.

La notizia è stata ripresa anche dall’Adnkronos che ha riportato il testo della lettera inviata da Morisi ai parlamentari per spiegare la sua decisione:

Cari amici, mi avete scritto in tanti. Ringrazio tutti per l’interesse e l’amicizia: sto bene, non c’è alcun problema politico, in questo periodo ho solo la necessità di staccare per un po’ di tempo per questioni famigliari. Un abbraccio e ancora grazie.