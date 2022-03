Loro Piana prende le distanza da Putin che indossa la sua giacca: “Stiamo con l’Ucraina”

Ha fatto discutere in questi giorni l’outfit sfoggiato da Putin durante una discorso fatto alla Nazione allo stadio di Mosca, con indosso nello specifico una giacca Loro Piana dal valore di ben 12.000 euro. Un’ostentazione della sua ricchezza in un periodo tragico che lui stesso ha generato, con distruzione e morte per il popolo ucraino. La giacca firmata Loro Piana è diventata immediatamente virale, si tratta di un modello del 2013, ma dal costo da capogiro.

Cosa dice Loro Piana sulla giacca di Putin prodotta dall’azienda

Dunque, una presa di posizione chiara, dopo le prime informazioni che vi abbiamo fornito su questa storia. L’azienda italiana, inevitabilmente si è ritrovata tirata in ballo in questa polemica, pur non avendo chiaramente alcuna colpa, ma nonostante ciò ha voluto fortemente dimostrare da che parte sta. All’Ansa è infatti giunto un comunicato ufficiale da parte di Pier Luigi Loro Piana, riportato anche da Huffinghton Post, in cui si evince come l’azienda abbia assolutamente preso le distanze da Putin.

Anzi, ha deciso di interrompere le forniture con la Russia e soprattutto di aiutare la popolazione ucraina attraverso delle associazioni benefiche. Secondo Loro Piana, Putin dovrebbe riflettere su tutto ciò che sta facendo vivere al popolo ucraino. Quel piumino presidenziale indossato da Putin ha creato molta indignazione, chiaramente il brand di lusso italiano non è rimasto in silenzio a riguardo, qualcuno poteva pensare che sponsorizzasse in un certo senso il presidente russo, ma non è così. Loro Piana si è scagliato apertamente contro il presidente russo ed è stato inevitabile farlo presente, a scanso di equivoci.

Putin sta creando terra bruciata intorno a sé, questa mossa della giacca di Loro Piana da 12mila euro ha creato ancor più odio nei suoi confronti, ormai diventato impopolare e sempre più solo. Chi invece si dimostra sempre più umile e parte integrante del suo popolo è Volodymyr Zelensky, un presidente che sta lottando con tutte le sue forze per l’Ucraina ed a differenza di Putin si mostra sempre con la stessa tenuta davanti alle telecamere, un outfit semplice con la sua maglietta o felpa verde.

Anche da queste piccole cose si capisce di che pasta sia fatto un uomo. Conferme, dunque, sulla presa di posizione di Loro Piana su Putin che indossa una giacca prodotta dallo stessa azienda.

