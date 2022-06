Lorenzo Tassoni racconta come ha salvato una bambina di 4 anni caduta dal secondo piano

A Treviso c’è un nuovo eroe e si tratta di Lorenzo Tassoni, un ragazzo di 28 anni, che nella giornata di lunedì è riuscito a sventare una tragedia, salvando una bambina di quattro anni caduta dal balcone. Una vicenda che ha fatto immediatamente il giro dei notiziari e dei social, con Lorenzo che è diventato per tutti un eroe. Cos’è accaduto realmente? Lo spiega lui stesso a Il Gazzettino.

Lorenzo Tassoni e l’incredibile salvataggio di una bambina di 4 anni caduta dal secondo piano

Storie di eroi, più semplici di quelle raccontate in passato da noi. In queste ore, è stato lo stesso ragazzo che ha raccontato gli attimi di paura che lo hanno attanagliato in quel momento quando, mentre passeggiava per le strade di Treviso, è stato attirato da un rumore di un oggetto caduto dall’alto. Si trattava di un tablet e gli è bastato alzare poi gli occhi per vedere una bambina appesa ad una ringhiera di un balcone del secondo piano che stava piangendo.

Una situazione di panico che però Lorenzo è riuscito a gestire a mente fredda, infatti ha deciso di posizionarsi proprio sotto alla piccola, con braccia protese in avanti, in attesa poi della sua caduta. All’improvviso si è ritrovato con la bambina tra le braccia, la cui caduta era stata leggermente attutita dal primo terrazzo, dove ha sbattuto un po’. La piccola piangeva disperata, stava tentando di non cadere, ma alla fine non è riuscita a resistere più e la sua fortuna è stata che sotto ad aspettarla ci fosse proprio Lorenzo Tassoni.

Il 28enne trevigiano però non si sente un eroe, ha fatto ciò che tutti avrebbero fatto nelle sue condizioni, perché se si nota una bimba appesa ad una ringhiera l’istinto primario è di mettersi sotto la sua perpendicolare per acciuffarla in caso di caduta. Non c’era il tempo materiale per chiamare i soccorsi, infatti se fosse arrivato più tardi probabilmente la piccola sarebbe precipitata nel vuoto senza nessuno pronto a prenderla.

I genitori della piccola non erano in casa, c’era la babysitter con lei che tra l’altro aveva chiesto a Lorenzo Tassoni di non chiamare i soccorsi. Ovviamente il 28enne di Treviso ha avvertito sia 118 che forze dell’ordine, per fortuna però la bambina di quattro anni precipitata dal secondo piano era illesa.

