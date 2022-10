Ci segnalano i nostri contatti un “ologramma di Zelensky”, secondo alcune condivisioni “fatto uscire dai Russi” (la cosa non ci stupisce come dovrebbe) che dimostrerebbe come Zelensky in realtà non è in Ucraina ma è fuggito

Si tratta di un video del tutto decontestualizzato che veicola un falso messaggio, quindi una fake news.

La narrazione, alquanto spregiosa va detto, è perfettamente compatibile con altre narrazioni filorusse che abbiamo sottoposto in passato a fact checking e dimostrato essere fake news. Quelle per cui Zelensky è un tossicodipendente vizioso, un vigliacco imboscato fuggito in giro per il mondo come una spia da cinema o addirittura un triplo agente doppiogiochista col passaporto russo (ovviamente falso) che avrebbe lasciato Kiev più volte di quanto una persona normale si cambi i calzini.

Un simile filmato, almeno presentato in quel modo, non poteva che “uscire dalla Russia”, cosa confermata da tutte le condivisioni che lo portano sui social.

Ma forse sarebbe stato meglio verificare prima, condividere poi: la tendenza delle c.d. “Fonti Russe” alla tarasconeria ed al veicolare contenuti propagandistici, mistificati e fake news si conferma ancora una volta.

L’ologramma di Zelensky su Green Screen, ecco tutta la verità

Il video proviene dal canale YouTube di Founders Forum, operante nel settore IT.

Basterebbe leggere la didascalia del video: le infrastrutture in green screen, il c.d. “ologramma di Zelensky” sono stati installati e montati a Kiev per consentire a Zelensky di comparire “di persona o quasi” alla riunione del Founders Forum nel Regno Unito, allo Stockholm’s Brilliant Minds, al The Next Web di Amsterdam e al VivaTech di Parigi.

Location “in diretta” alle quali il Founders Forum ha anche aggiunto il Tech Summit di Dublino, l’AI Summit alla Settimana della Tecnologia di Londra e il SuperReturn di Berlino.

Il contenuto del video è quindi l’esatto opposto di quello che i condivisori social hanno visto “uscire dalle fonti russe”.

Laddove “i russi” hanno dichiarato che quel video contiene Zelensky nascosto in un paese estero per apparire a Kiev mediante ologramma, il video contiene Martin Williams e il CEO di Evercoast Ben Nunez, andati a Kiev per consegnare a Zelensky una particolare attrezzatura di registrazione volumetrica e in 3D, usata per l’occasione e donata in pianta stabile all’Ucraina.

Lo scopo dichiarato dell’associazione è promuovere l’avanzamento della tecnologia, nella speranza che in un mondo pacifico l’Ucraina possa continuare a usare la costosa strumentazione per occasioni future: l’equipaggiamento è stato infatti donato all’Accademia Giovanile per le Scienze di Kiev, e Founders Forum ha approfittato dell’occasione per annunciare una ricca donazione ad un fondo per la transizione digitale post-bellica dell’Ucraina.

“Curiosamente” nelle condivisioni social il QR code che punta alla donazione è stato tagliato o rimosso: la cosa ha senso, volendo occultare la natura della fonte originale. Si tratta infatti di un video del tutto decontestualizzato che veicola un messaggio falso.

