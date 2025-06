L’offerta estiva di Sol De Janeiro è un caso di phishing, ovvero di truffa. Una simpatica truffa “partecipata” nella quale diventi tu stesso un involontario complice.

Il link, che è visibile da cellulare ma risulta sempre bloccato da fisso, dove la truffa sarebbe palese, suggerisce una serie di adempimenti per ottenere ricchi doni.

Ma i ricchissimi doni non esistono e Sol De Janeiro non c’entra.

Il suo nome è stato usato in modo indebito.

L’offerta estiva di Sol De Janeiro è un caso di phishing

Il meccanismo è quello che abbiamo visto assieme in altri casi simili: all’utente viene sottoposto un semplice questionario con domande assurdamente facili. Lo scopo è duplice, ostentare le (false) recensioni positive e innescare un meccanismo psicologico per cui l’elargizione viene vista non più come qualcosa di completamente gratuito, ma come una “ricompensa” per qualcosa che l’utente ha fatto, tacitando una serie di remore morali e dubbi.

Al termine del questionario parte una minigioco nel quale si invita l’utente a cliccare su alcune scatole virtuali: al gioco si vince sempre, sbloccando il diritto di fornire i propri dati ad uno sconosciuto, ma solo dopo aver indicato dei numeri di telefono di amici.

L’utente, convinto di star facendo del bene, a questo punto fornisce i numeri.

Ma qualche parte un truffatore che non rappresenta Sol De Janeiro avrà tutti i dati che gli hai fornito più un elenco di numeri di telefono di potenziali vittime della truffa.

Non esiste alcun pacco da ricevere, ma potreste ritrovarvi servizi in abbonamento o ammanchi sulle carte di credito indicate. L’unica cosa da fare è, quindi, ignorare il messaggio e nel caso vi siate cascati cambiare immediatamente le password di ogni account coinvolto e bloccare eventuali carte di credito inviate.

