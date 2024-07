Locandina sui concerti Coldplay 2025 totalmente inventata oggi

In tanti ci hanno segnalato la distribuzione di una locandina che sembra annunciare i nuovissimi ed attesi concerti Coldplay 2025, nonostate ad oggi si tratta di un contenuto totalmente inventato secondo le fonti che abbiamo avuto modo di consultare sul tema. Nello specifico, il post da quello che ci risulta gira soprattutto su TikTok e, dagli elementi grafici che potete intravedere tramite la foto utilizzaa per il nostro articolo, non fa altro che riprendere l’annuncio del tour 2024 reso pubblico mesi fa.

Non è autentica la locandina sui concerti Coldplay 2025: contenuto del tutto inventato oggi

Dunque, avevamo ragione la scorsa settimana, quando abbiamo invitato tutti i nostri lettori a tenere gli occhi aperti e a diffidare tramite un altro articolo di coloro che hanno iniziato a pubblicare inserzioni sul possibile tour della nota band. Con la speranza di aver messo in guardia chi ci segue, tramite le informazioni raccolte in quel frangente, oggi ribadiamo il concerto alla luce di una locandina che non ha ragione di esistere. Un fatto oggettivo che richiede qualche considerazione personale extra.

Nel 2025 è prevista l’uscita di un nuovo album, forse l’ultimo di questo gruppo secondo quanto dichiarato dai suoi esponenti. In un contesto del genere, appare a dir poco improbabile che, parallelamente, possa essere organizzato un tour con nuovi live, essendo la band impegnata su altri fronti produttivi. Elementi che si aggiungono a quelli oggettivi, sulla mancata divulgazione ufficiale delle quasi 40 date riportate in rete.

Ricapitolando, a meno che non vi ritroviate nei canali ufficiali del gruppo, fate sempre attenzione a quello che leggete, mettendone in discussione l’autenticità. Non è detto che alla fine non ci sia qualche live, con il grande ritorno dei concerti Coldplay 2025, ma allo stato attuale si tratta di uno scenario decisamente improbabile per le motivazioni che abbiamo esposto in precedenza. Fate attenzione alle truffe e a coloro che sono pronti ad approfittare della grande passione dei fan.

