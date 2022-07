Lo studio sul booster che rallenta la guarigione dice tutt’altro: attenzione.

Ci è stato segnalato Lo studio sul booster che rallenta la guarigione dice tutt’altro: attenzione la cui interpretazione prevalente tra i novax è l’esistenza di uno studio sul booster che rallenta la guarigione da COVID19.

Lo studio esiste, ma non dice quello che che si adduce riferisca.

Il problema delle condivisioni è sempre quello: tutti condividono, nessuno legge. E di “studi che combattono il mainstream” ce ne sono troppi. Spesso sono studi letti in modo inaccurato o con forti bias di conferma, spesso non sono neppure studi.

Leggiamo assieme lo studio. Che innanzitutto non è uno studio fatto e finito ma una lettera all’editore. Un paper preliminare che suggerisce l’analisi dei tempi di incubazione della variante Omicron alla luce delle prospettive ormai mondiali di ridurre se non eliminare i tempi di isolamento dei malati.

Lo studio esamina quindi un campione (che gli studiosi ammettono essere sin troppo ristretto per essere conclusivo) di malati esaminati tra Luglio 2021 e Gennaio 2022.

Campione che ovviamente non può comprendere Omicron BA5 ma si basa sul raffronto tra Delta e Omicron BA1.

Lo studio precisa che il campione è stato scelto per essere il più possibile omogeneo, salvo per il fatto che il campione Omicron BA1 aveva un numero maggiore di persone col booster.

In nessuna parte dello studio nessuno dei coinvolti trae la conclusione che il booster influisca sullo stato del contagio.

Anzi tra le conclusioni leggiamo questo illuminante brano

Although vaccination has been shown to reduce the incidence of infection and the severity of disease, we did not find large differences in the median duration of viral shedding among participants who were unvaccinated, those who were vaccinated but not boosted, and those who were vaccinated and boosted.